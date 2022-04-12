義大利 的佛羅倫斯是個美麗的城市，古典雅致的中世紀建築，配上小橋流水，簡直就像一幅迷人的畫卷；佛羅倫斯還是文藝復興的發源地，聚集著世界上最偉大的雕刻藝術品。幾年前我和太太到此一遊，除了觀賞美景和領略藝術寶藏，另一個目的是來品嘗本地的一個特產食品：松露。

松露是亞熱帶的一種菌類植物，義大利是世界上少有的國家之一，有適宜的氣候可以種植，而佛羅倫斯又聚集著世界上最熱門的幾家松露餐館。上網做了比較研究，事先選定了一個有聲譽的餐館，並預先訂下了餐位。

佛羅倫斯仍然保持著中世紀的舊貌，許多街道窄窄的只能勉強開過一輛汽車 ，車經過的時候，人必須貼牆停下，讓汽車過之後再前行。我們躲閃著汽車，在小道裡穿行，去找那個松露餐館。

路過一家門頭很小的店鋪，看見門口熙熙攘攘，大隊長龍。好奇的我們走近一看，是一個賣大餅的小店，裡面的櫃台上放著一張張近半米見方的厚餅，店員根據顧客需要，用刀切下不同尺寸的餅，裡面放入各式的美味夾料。熱騰騰的大餅烤得外脆內軟，香噴噴味道撲面而來，十分誘人，要不是在松露餐館早已訂位，我們一定會是在這兒買塊香餅，暢食晚餐。

費了點周折，找到了松露餐館。高雅的絲綢桌巾，美麗的鮮花，外加精美的壁畫，餐館顯得十分高檔。服務員遞上了菜單，幾乎所有的菜式都和松露有關。聽介紹，松露還有白黑之分，白的要比黑的貴上差不多百分之五十。我們看不太懂菜譜，就挑著價錢中等的菜式，白的和黑的松露各點一盤，價格分別是六十和九十歐元。

就在我們等菜的時候，服務員端上了兩盤松露給我們觀摩實物。松露看起來挺像蘑菇，只是根據菜單的價格一算，它這一盤要比蘑菇要貴上幾倍，價格這麽高昂的松露，一定是八珍玉食，我們充滿期待。

過了一會，我們的晚餐擺到了桌上。看看我們的兩個盤子裡，盤底上是厚厚的土豆泥，上面鋪著一層綜色的麵糊，在麵糊的上面鬆散地擺著像薄膜般的幾頁「蘑菇片」。「蘑菇片」的薄度十分細緻，是人的刀法無法切出，肯定是專門用切膜機製作。

盤裡沒有看到想像中的松露小炒，我們有所不解地互相對視。尋思了一會，突然醒悟到這薄薄的「蘑菇片」就是我們盼望已久的松露晚餐。我們會心地一笑，就開始鄭重地將這薄膜，一片一片地送進嘴裡，然後再細嚼慢嚥，精心品嘗，這比金子還貴的松露，哪還捨得快速入肚。

吃完了松露晚餐，只覺得像完成了一個任務。回酒店的路上，仍感饑腸轆轆，又順道邁進了那個大餅店。從口袋裡掏出五歐元，買了兩塊香餅，狼吞虎嚥，飽餐一頓。