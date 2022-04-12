家養貓咪乖巧伶俐，通達人性，總能博主人歡心，尤當疫情 把萬靈之首的人類困守家中，一個憨態畢露、曲意逢迎的小貓咪就更招人憐愛。然凡事皆有兩面，有貓趣必有貓惱，報上文章多以渲染貓趣為主，我願略唱反調，以切身體驗攤些苦經，自忖可給意欲養貓者提供逆耳忠言，仔細斟酌後再定奪是否引貓入室。

我女兒小時曾養過一隻小灰兔，每天一放學就抱起小兔不放，還不停地親吻兔嘴，表達不盡的疼愛。後因跨州搬家，我們只好忍痛割愛，把小兔送人。如今女兒已是大人，但寵溺小生靈之心未泯。幾年前她去救援中心領養了一隻棕色雄貓，取名「跟波」（Gumbo），對之傾注無限大愛。

問題是，女兒因工作所需時常出差，而跟波離不開人類照應，老爸的住所理所當然地成了跟波收容中心，我要管牠一日三餐，還要定期清洗牠的排泄物。雖然跟波會自己跑上專用尿盆拉屎撒尿，撒完後還習慣地用爪子把貓砂刨一遍，但不及時清洗就會騷臭難聞，若小貓偶有不適而拉稀，清洗頻率就須加大。

跟波爪子尖利，家裡的皮沙發被牠抓得滿是小洞，我們只好亡羊補牢，趕緊用布套把沙發罩上。女兒用毛巾把跟波包裹住，只露出爪子，然後像美甲店女工般小心翼翼為牠剪指甲，此時小東西會發出輕微喵叫聲，一副受委屈模樣。

小傢伙性喜熱鬧，單怕孤獨，老是纏著人跟牠玩耍。有時牠會故意招惹人，出其不意地猛撲到腿上，讓人受驚嚇，牠卻得意地撒腿逃遁。

跟波輕巧敏捷，家中已無任何制高點不為牠所征服，因此所有瓜果肉類食品必須蓋好遮嚴。即便如此，有一晚牠仍把一個放乾點的塑料盒子咬破，乾點心撒落一地，牠則心滿意足地吃起來，以至次日不再蹭人褲腿而求食。

但通常跟波總是一副永遠吃不飽的樣子，老要跳上竈台覓食。一日牠把一個做工精細的沙鍋蓋推到地面，砸得粉碎，我們都覺可惜，但面對打翻的牛奶啼哭顯然無濟於事。

最麻煩的當屬跟波的染病和治療，不僅看獸醫費用龐大，而且跟波無端受苦，讓我們為之焦慮。起因是跟波不喜飲水，常常吃得太多和太乾，以至泌尿系統故障，無法正常排尿。女兒只好帶牠去求醫，診斷下來居然要動手術 ，否則小命不保。眼看小東西憑空受難，女兒心疼不已。等獸醫帳單寄來，那超出三千以上的醫療費叫人咋舌，也只能乖乖埋單。之後我們不停給牠餵食配方藥，耐心調養，幫牠恢復元氣。吃一塹，長一智，此後我們便刻意在貓食中多摻白水，強逼牠吃軟飯，以防舊病復發，不然，我們怕真要購買寵物醫療保險 才可無憂。

我養了條與世無爭的小金魚，每月只需給魚缸換水一次，平時投放些乾食片即可。相比之下，家貓無疑要難伺候得多，來不得半點虛假和偷懶。

前一陣因港口堵塞和卡車運輸困難，貨架上的貓罐頭皆告斷貨，莫不成要讓跟波絕食？後來女兒上網訂貨，方得接應，度過難關。我在買貓食時注意到要附加銷售稅，就問女店員，「不是說好了食品免稅嗎？」回答是，「貓非人，貓食與人食異。」可我想，既然養了寵物貓，我們就應講點人道，傾心傾力關愛牠，不讓牠有任何閃失，則貓能歡欣，人也樂居。

怎麽樣，你還有意以貓為伴嗎？