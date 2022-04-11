去年九月，美國紐約大學朗格尼醫學 中心，成功將一隻轉基因豬體內生長的腎臟移植到病人體內，並發現移植後，沒有引發身體立即性的免疫排斥反應。這無疑是器官移植領域的一項重要突破，有朝一日或許有助於解決人類器官捐贈供不應求，導致每年有無數病患在等待中抱憾而終的情況。

我的女婿出生後，醫生發現他的一個腎臟內有腫瘤，必須立即開刀切除。他的父母得知這突如其來的惡訊，頓時在迎接新生兒的喜悅中，籠罩上一層惶恐不安的陰影。醫生再三強調，僅有一個腎臟依然可以過正常的生活，並不會有發育不良的問題，也不至於影響孩子的成長。

果然如醫生所言，如今已年過半百的女婿，生活態度一向積極，他參加過在非洲的和平工作團，也曾是三鐵教練，更熱中於社區活動，教導成人游泳，並充當少年足球 隊教練。一般人不免會對人體僅有一個腎臟的功能持懷疑態度，但他的生活品質絲毫未受到單腎的影響。

他的一位朋友Q，因患腎衰竭多年，已經到了必須做腎臟移植方能存活的階段。在美國需要腎臟移植的病人，遠遠超過捐贈的人數，由於僧多粥少，雖然他早已登記腎臟移植的等待名單，卻久候多時，遲遲未能排上。因此他轉向有血緣關係的家庭成員求助，然而雖不乏有志願捐贈者，卻都因與他的血液和組織不匹配而只好作罷，他在焦慮中迫切地等待著奇蹟出現。

在情急下，他想出一個主意，與其坐以待斃，他將求助於全國大眾。就在一場全國直播足球賽的觀眾席上，他高舉一張醒目的紙板，上面寫著：「我需要一個O型陽性血型的腎臟。」通常在轉播球賽的過程中，時有形形色色的海報出現於龐大看台人群中，但見到雙手高舉著懇求捐腎的牌子，這還是第一遭。

它引起了電視公司的注意，遂以大幅畫面將它播出，果然帶動了電視機前許多人的好奇與關注，見者皆寄予無限同情。然而要捐出一個腎臟給陌生人，豈是輕易之舉？大多數人是充滿了惋惜之情，卻又有愛莫能助的無奈。

在茫茫人海中，他正痴痴地期待著絕處逢生的奇蹟。不久居然有一位女士，在看過球賽後與他聯絡上了，在進一步了解認識他的健康危急困境之後，她慨然地願意捐出一個腎臟挽救他，而且善心女士的腎臟竟然是唯一能與他匹配的。他們在醫院周全的安排下，很快成功順利完成了腎臟移植手術 。

在術後復元期間，他們成為分享同一對腎臟的患難之交。捐腎女士慈悲大愛的犧牲，挽救了Q的生命，深深感動了他的家人，經過報導後普羅大眾也為之歡呼祝福。有感於這再造重生之恩，兩家人因此結緣成為義親，同時傳為佳話。