歐洲朋友Lisa有一次和我說起一段她在美國的神奇經歷，可謂波瀾起伏。身為訪問學者的她，有一天突然被美國聯邦調查局FBI 提審，懷疑她是美女間諜 。Lisa長得漂亮且十分高大，身材凹凸有致，而且博士畢業的她可以流利說三國語言。連續審訊幾輪後，Lisa終於被告知，她的間諜懷疑警報已被解除。

但接下來的事有點狗血。幾次的突擊審訊後，Lisa被告知她通過了間諜各項測試，FBI問她願不願意做間諜，並接受就職前的全面身分調查，如果同意可以馬上開始培訓。Lisa想都沒想就拒絕了，擁有模特身材的她迅速做出的決定是睿智的，影視片裡我們見過太多腥風血雨，大筆的鈔票不是那麼輕易賺到的。

歲月流逝，沒想到有一天，小兒應聘專業技術工作時，竟然碰到了首都渥太華的加拿大安全情報局CSIS，招聘廣告上寫的是不起眼的另一個名字，但電話通知面試 時，對方表明了身分並聲明，為了工作需要，全方位家庭成員背景調查是剛需。我們是政治免疫家庭，沒有人想從政或從事高風險高回報的工作，平淡生活，自得其樂是我們的唯一信條。小兒婉拒了面試邀請。

幾個月後，小兒收到紐約一家高科技公司的面試通知，奇怪的是，到了現場根本找不到對方給的地址門牌號碼。面試時間緊迫，電話詢問，被告知馬上有人接應他入門。七拐八拐走迷宮一樣進入公司，幾輪面試通過後，被告知是美國國家安全局NSA的一個機構，如果接受工作，馬上進行下一步「政審」，移民身分、工資待遇都不用發愁。

小兒當面否決了那份工作，回覆只希望過平常人的生活。他出門時被提醒，拒絕工作可以，但要忘記這次面試的一切，包括在門內看到聽到的。面試結束後又被神秘帶出，門內是電影裡才有的神奇景象，一步之外是繁華的紐約大道，恍如隔世……。

走出公司外回望一眼，奇怪的是再也看不出哪裡是當初的入口，魔幻的入口被外面紐約大道的繁華瞬間覆蓋，並融為一體，真的再也找不到來處，好像剛做了一場恍恍惚惚的夢。

從前我看多了好萊塢大片諜戰劇，看到審美疲勞時，曾認為那些故事情節影像是天才編劇編造出來的，都是科幻；如今小兒的兩次面試，以及朋友在美國從被問審到招工的經歷，讓生活在世外桃源的我再次重新落地，大千世界紛紛擾擾，現實中的諜戰劇一直在側……。