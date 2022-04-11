很多年前，和太太仍是男女朋友交往中，我們一起看了麥克道格拉斯的電影 「玫瑰戰爭」。看完電影後，未來的太太說，從戀愛到結婚，男的努力工作，女的全力照顧家庭，兩個人明明很相愛，為什麼婚後就會改變？男的為什麼不支持一下太太？太霸道了。然後問了一句讓我膽戰心驚的話：「你不會也這樣吧？」那時的我怎麼知道會不會這樣，會不會那樣，不就是一場電影，為什麼要因此問我回答不出的問題？

婚後，我兢兢業業工作，太太生第一個孩子後就辭掉工作照顧家庭，我們就像電影般的男女主角，各自扮演好自己的角色。慶幸的是，我們都沒有電影裡表現出的慘淡婚姻。沒想到我們甘之如飴的平淡中產家庭生活，並不套用在別人身上。傑夫打電話來抱怨說，和太太冷戰已經一個多星期，絲毫沒有停戰的跡象。印象裡他們夫妻如膠似漆，買菜一起買，運動一起運動；不像我和太太各自為政，一天二十四小時裡，大概只有吃飯的時候，加上順便看電視的兩、三個小時待在一起。

我們很少一起出門，我太太常說：「一件事情明明一個人就可以做好，為什麼要浪費另外一個人的時間。而且我買東西很快，看準了，拿了就走，你不需要陪我去。」有一就有二，久了，我們就習慣這種模式，我覺得也挺好的。

傑夫的問題在於，他做任何事都要拉著他太太梅一起。起初還好好的，沒想到不知道從什麼時候開始，梅不想跟他一起出門，然後又開始分房睡。他反映多次，爭取多次，雖然梅後來沒有堅持，但是這種狀態持續發生。這次的冷戰就是這樣，傑夫很氣憤，跟梅說：「人家夫妻都這樣，妳為什麼不這樣？況且妳以前不是這樣的啊！為什麼變了？夫妻不就是要吃一樣的飯，說同樣的話，做同樣的事，有同樣的想法嗎？不然為什麼要叫夫妻？」

放下手機 ，我跟正在看韓劇的太太說起了傑夫的困擾，很想替這位十多年的老朋友找出打開僵局的辦法。太太意味深長地看著我說，梅雖然沒有工作經驗，但是生養一個兒子兩個女孩的生活經驗，把她鍛鍊得能力十足。一個工作的男人面對的，比不上身兼媽媽、女兒、媳婦多重身分的太太，從小孩入學開始到孩子就業 結婚，她已經是生活的CEO了。她還說，一個被寵壞的任性老男人，還不知斤兩地拿出「這樣那樣」，梅沒有提出離婚算他走運。

一時之間，怎麼感覺連我也被罵進去了？那晚，我把太太的話轉個方式，跟傑夫說，「別去爭什麼道理，看在她辛苦多年的份上，就讓她做她喜歡做的事，說她喜歡說的話，管她什麼想法，畢竟你們也是愛情長跑多年才結婚的，順著她點，天下太平。」再分享我的生活經驗，有時眾樂樂不是樂，獨樂樂反而是種享受。

電話那頭不吭聲，我再簡單說了當年看的「玫瑰戰爭」，希望他們熱烈的冷戰能盡速休戰，否則依梅這種堅持不讓的精神，他們的婚姻後果不堪設想。不知道是我的哀兵戰略奏效，還是電影達到恫嚇效果，傑夫沒有再打電話來，也沒聽到任何慘痛的消息。

對我來說，傑夫實在是自討苦吃。人會老，情會從濃烈走到平淡，人會從適應別人走到認知自己，本來就是一種自然準則。這樣那樣，到底是哪樣？我在聽到當年太太看「玫瑰戰爭」發出的疑問時，就已經決定我的夫妻生活之道了：我沒有很多樣，只有一樣，太太說什麼都是對的，太太快樂就是我快樂，太太萬歲！