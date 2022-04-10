醫學 只有一個目的，治病救人，中西醫採不同方法，但目的是相同的。我有幸在中國從事中西醫結合骨傷科專業十年，積累了一定經驗。九○年來到洛杉磯後取得中醫執照，開診看病人時就發現，中國人生長的環境開啟了國人對中醫或多或少的了解與認知；可你如果對美國人講陰陽氣血、五運六氣，病人就會是一頭霧水。

針對美國人，我先用西醫最直白的醫學理論，再用中醫原理解釋給病人，這樣他們就容易接受。比如一個病人第一次來看針灸，檢查後診斷為左側腰五骶一椎間盤突出引起的坐骨神經痛。告之病人我的診斷，病人馬上說他的核磁共振報告和神經外科醫生就是這麼說的，並要他做手術 。

我就按照中醫的理論解釋，「你的病情是膀胱經氣血瘀滯，經氣不通；針刺穴位能夠調暢氣血，舒筋活絡，疼痛自然會緩解。」病人聽了以後半信半疑，好像是明白了。五次治療後，病人的疼痛完全消失，免去手術，恢復工作。

二十年前看過一位工傷保險病人，手術治療後症狀無緩解，又經歷了四次腰椎封閉、止痛藥等，使得病人止痛藥成癮。由於是中醫診所，我們所使用的檢查手段都是最基本的物理檢查；現代美國的醫生們完全依賴影像學診斷，很少做物理檢查。

我檢查後，病人是右側腰四-五椎間盤突出，引起腰五神經根刺激疼痛。可是病人做過手術了呀！再仔細看看病人帶來的X光片，發現問題了：正常人都有五節腰椎骨，但這個病人緊鄰第五腰椎的第一骶椎腰化了，換句話說就是病人有六個腰椎。如果手術醫生從尾端開始向頭端決定手術節段，就會把腰五-六（骶一）當成腰四-五椎間盤切除了，而真正突出的腰四-五椎間盤還在，所以病人症狀沒有緩解。

因為我只有中醫針灸執照，只能讓他去找另外的骨科 醫生會診一下，兩周後病人打電話回來，告訴我別的骨科醫生也發現了我所發現的問題。

一對夫婦都是心理醫生，年紀已經超過八十歲，都還在工作。太太傑克琳聖誕節前來到我的診所，右下背痛得難以忍受，看過了她的西醫家庭與專科醫生，只給了止痛藥，沒有效果，下一步就要驗血、核磁共振等。我檢查了一下，發現右側第一腰椎橫突有明顯的壓痛，疼痛並且放射至下腹部。傑克琳的症狀讓我考慮幾個可能：放射性疼痛與神經根刺激症狀吻合。年長女性一般都有骨質疏鬆，而骨質疏鬆最常見的壓縮骨折就是第十二胸椎或第一腰椎，骨折後壓迫神經；另一個就是帶狀皰疹，中醫叫「纏腰龍或蛇串瘡」。

再問一下傑克琳，果然她六十多年前十八歲時有過右側腰一帶狀皰疹病史。帶狀皰疹是一種病毒性疾病，只要病人的抵抗力下降，病毒就會重新復發引起症狀。傑克琳經過電針治療後，疼痛有明顯緩解。

中醫和西醫之間的差異是不同地域、不同文化背景產生的醫學，各自都有其生存的空間。我們在他鄉推廣中醫針灸，與世界上最先進的西方醫學競爭，能夠得到美國和州政府的認可，實屬不易。我認為沒有必要討論中西醫孰優孰劣，應該各取所長，造福人類，殊途同歸。