人生總會碰到益友。現在回想，我從小到老一直有益友，那些益友不論在做人處事、讀書各方面，都有過人之處，而他們把我視為好友，我受益於他們的鼓勵、幫助和指點，既多且深。在一起時，只覺得是很融洽的好朋友，不曾特別注意他們對我的種種好處和影響，可是分別後，有時懷想，就會覺得有那樣的朋友真是福氣幸運。

友人去年來信告知，周澄在國父紀念館舉辦「蒸雲洗石」八十回顧展，他是台灣當代山水畫宗師級人物，很可惜，我只能在網上看到一些作品。友人近日又趨前拜訪，說周老師身體健康很有進步，每日定時作畫，這真是令我深感欣慰的莫大好消息。

不由想起八○年代初，我在台任教時，我們常相來往，他給我刻了這個印有「鍥而不捨」勉勵我，由此可見他自己倒是身體力行，實踐這個印的精神，難怪他有如此卓越成就。

也使我想起一九八七年，他到紐約聖若望大學展覽，順便到我們學校商討六六畫會來此展覽事宜，他和夫人光臨我家，我們有時間朝夕相處，討論繪事，我受益良多。

因他在聖若望大學展畢，就要去英國 牛津大學展覽，並接受牛津大學頒給他榮譽博士學位，所以我們也一起準備他接受學位典禮時的英文謝辭；我沒課的時候，就一起到附近一帶遊山玩水，和志同道合的朋友出遊，指點江山，其樂自又非同尋常。

有一天我下課回來，看到他正在收尾完成一張畫，畫的是我們同遊的一個湖邊小景，並題了一首文情並茂的詩：「綠陰芳徑鳥啼頻，翠入平湖映白雲，水鶩亦知人語近，且浮籣渚問鄉情。」還特別指出，畫中三人是他們伉儷和我，並以此畫贈我存念。這畫既是為我而作，記我們同遊之景，包涵了我們的深厚友情，自非一般畫作可比，我把它掛在起居室沙發邊，日常閱讀休憩時都可觀賞以它為伴。

當代畫家能以格律詩題畫者不多，但周澄師事江兆申、秉承溥心畲一脈的文人畫傳統國學根基深厚，詩書畫印，無所不能，自是卓然不群。

「鍥而不捨」印，珍愛撫賞之餘，也時時堤醒我，莫忘老友勉勵之意。雖然書畫至今仍是塗鴉，頗有愧老友贈印之意，可是再想，若沒有他的贈印和身體力行榜樣，那我恐怕連這三天打漁兩天曬網的書畫練習都維持不了。

回想往日回台時的歡敘，而今疫情 肆虐，不知何時才能相聚，既然深居簡出，就何妨自我惕勵，以期來日見面時，能有卷可交了。