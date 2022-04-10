從健身 房開車到家後，發現手機 不見了，立馬開車回去，從更衣室到前台找了一圈問了一遍，但我的手機無處可尋。

沒了手機麻煩就大了。首先是工作受阻，影響業務；再則是家人和親朋好友，打電話找不到我，一時間對外全部失聯；還有手機裡存的那些密碼和信息，丟了它們十分麻煩。在當今，丟了手機就像丟了人的魂。

手機去哪裡了？突然想到手機裡有個定位功能，於是打開太太的手機，按了一下那個「find my friend」（找朋友）的按鈕，顯示的是「位置找不到」。顯然我的手機不管在誰手裡，他已把它關掉。為了有找回手機的一線希望，我用太太的手機給我的手機發了個短信：「不管是誰撿到了手機，如承蒙送回，我會以一百美元做為獎賞。」短信發出去，石沉大海。

那天半夜三更我起床去洗手間，突然想到了丟失的手機。知道賊一般往往是在晚上做案，就又打開太太的手機，去窺見一斑。我的手機位置竟然出現了，而且是在離我家不遠的地方。為了壯膽，我推醒了熟睡的太太和我一起去尋手機。

黑夜裡，我開著車，太太拿著她的手機，仔細地看著越來越近的手機定位。「停下！」隨著她的一聲令下，汽車戛然停住。按照定位，我的手機在馬路旁邊的一片草地裡，藉著手電筒，我們找來找去，但沒有見到手機的任何痕跡，這時再看看手機裡的定位，又顯示為「位置找不到」。

正在這時，旁邊走過了一個行人，我頓時滿腹狐疑：「這麼晚了，這個人為什麼還在外遊逛？或許我的手機就在這個人身上？」我沒有證據，但覺得一切如此巧合：「剛才手機還有定位，怎麼這個人一經過，就轉眼就沒了？」這時我已按捺不住內心的疑惑，開口對著那個過路人就問：「你是不是有我的手機？」過路人對我的問題摸不著頭腦，不加理會，匆匆離而去。

我的手機定位消失了幾個小時後，第二天下午又出現了，我又開車駛向這個新的定位點。這次是附近的學校籃球場地，到了以後，偌大的球場空空如也，一目了然，半點也見不到手機的任何影子，我又無功而返。

期間我還隔三差五不斷地用太太的電話給我的手機打電話，一直沒有人接。就在我接近絕望的時刻，我那千呼萬喚的手機竟然有人回話了。我對回話的人的第一句就質問：「你為什麼拿著我的手機？」對方支支吾吾，說是手機來自他的一個朋友，顯然是所答非所問，我對他說：「還給我吧，沒有密碼，手機打不開，在你手裡是廢物一個。」無語的他顯然同意我的結論，經過討價還價，雙方同意以八十元成交，並約定見面地點，一手交錢一手交貨。

那天我帶上了我們公司負責保安的彪形大漢和我一起去執行任務，為了安全起見，他還隨身攜帶了胡椒粉噴霧器。到了約見地點，只見一個墨西哥 模樣的人坐在那裡，手裡拿著我的手機。在交款以前，我要求看一下以確定是不是我的手機，手機剛拿到手，突然一輛警車鳴起了警報，向我們的方向駛來，那個人見狀，轉身一溜煙跑得無蹤無影。就這樣，我的手機失而復得。