我是台灣苗栗南庄客家人，卻從小在新店碧潭邊長大。老爸日據時代在老家南庄當小學校長，二二八 時避禍離職舉家北遷，投靠時任林務局副局長的姑丈尋到一份工作。林務局宿舍在新店碧潭邊，碧潭便成為我出生、成長亦是最熟悉的地方。

宿舍不遠有另戶客家人，小時我常被老媽差遣去那採「七」層塔。不知為何，客家話的九層塔硬是較閩南語少了兩層，然細數那層層寶塔狀花梗時，亦非七、九之數，十三、十四層似乎都經常見到。

記憶中的客家菜似乎都少不了七層塔：白斬雞沾醬是七層塔醬油、七層塔煎茄、七層塔炒大腸、七層塔煎蛋、七層塔炒蛤仔……。然滋味最特別、讓人最回味無窮的一道，卻是在碧潭邊才能吃到，用現摘七層塔醬油搭配當日現抓的鮮魚。

宿舍面對新店路大街，門前廊簷下經常有位漁夫用大塑膠盆裝滿溪魚，清晨在那販賣。他多半於清晨六點多拎著漁獲現身，一、兩小時後便賣光光走人。

魚的大小種類不一：小的是溪哥，身狹肉瘠，餐廳多半將之炸熟趁熱上桌奉客。偶爾會出現鮎魚，這魚物稀價昂，據說滋味極其鮮美，然我見過卻從未嘗過，因為價極昂，只曾見老媽買過一尾煮湯孝敬祖母，我在旁直流口水，心中烙下這必然是人間美味的極深印象。之後不曉得是否因河川汙染？我再不曾見過這魚。

除此之外，三角哥、土虱、泥鰍、蝦蟹及粗若手臂般巨大鱸鰻都曾見過。身側幾道斜紋、肉多刺細的石斑、和圓頭長身、體態豐腴的苦花（鯝魚）都較常見到，價亦廉宜。近水樓台，我家餐桌上經常吃得到碧潭漁鮮。

新鮮溪魚清理乾淨後，加少許薑絲清煮，起鍋前撒些鹽，再添入七層塔增香。煮法簡單，然因魚極鮮且出水未久，以七層塔獨特芳香襯托時，湯汁清新甜美。取箸品魚，沾些七層塔醬油，那幼嫩甘鮮甜美的魚肉，絕對讓人一嘗難忘不忍停箸。

來美多年，兒時舊友曾攜些苦花溪魚給我，冷凍後千里迢迢大費周章地提到洛城，早已失鮮，只能以油炸乾煎方式供食聊以解饞。曾經用本地池塘現釣活鱒以相仿方式烹煮，然味道依舊不對，人工飼料餵養的虹鱒肉質雖細嫩，然食之無味，與那在天然溪流中咬噬青苔成長的台灣溪魚相較，毫無野生溪魚的甘香鮮甜可言。不曉得是否心懷偏見，抑是懷鄉情緒作祟？真是不知。