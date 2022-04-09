走出國門之前，我一直十分認同「世間沒有免費的午餐」這句話，甚至曾暗中將它當做激勵自己自食其力的一種鞭策。因為當時的我，確實從未見過有誰無緣無故就能遇上吃飯不花錢的好事，直到本世紀初，我在青年人出國風潮的裹挾之下來到美國，才發現這個寄託了無數人發財夢的異邦，果然另有一番氣象，免費的午餐一點也不稀奇，就連一個只有幾萬人口的小城市裡也有很多供應點。

美國的免費午餐，好些都是由一些慈善機構提供的。我最初知道有免費午餐供應的地方，就是離我家十來分鐘步行路程的一座教堂。

教堂的大廳裡，井然有序地擺著十幾張長方形的餐桌和與之配套的椅子，每周對外開放兩次，進餐者先到右側一個大大的窗口前排隊，領取一份家常水平的盤裝食物，再到餐桌前落座享用。很令我意外的是，緊靠最裡邊那堵牆的一個方形祭壇上，還有一個小樂隊興致勃勃地為大家且彈且唱，引來陣陣掌聲，頗有些熟朋友聚餐聯歡的歡樂氣氛。

我見過最隆重最豐盛的免費午餐，是每年感恩節時的火雞大餐，地點還是上述的那座教堂。這天，餐桌上鋪著潔白的桌布，再擺上蒼翠的柏樹枝和點著小蠟燭的玻璃杯，充滿帶點肅穆的喜氣，進餐者也不必自己排隊到窗口領取食物，只需賓客似地坐在桌前談笑等待。

時間一到，二十幾位滿懷熱情的義工就很快地將一個個盛滿火雞肉、土豆泥、青菜以及必備餐具的進餐盤送到各位來賓的面前；席間，這些義工還會川流不息地為大家端茶點送飲料，更讓進餐者高興的是，吃飽喝足之後，還能帶走一個裝滿了配套食品的紙袋，連晚飯都有了著落。

剛知道這類新鮮事時，我也曾帶著好奇的心態，到住地附近的幾個免費午餐供應點當過進餐者。這類善舉雖是來者不拒，畢竟主要還是為那些境況不大寬裕的人提供資助，所以我很快就不再去湊那個熱鬧了。

光陰荏苒，轉瞬之間將近二十個春秋就匆匆過去，我也年稱耄耋垂垂老矣。而就在我已漸漸感覺做飯有點力不從心之時，得知離我住的公寓僅一箭之遙的另一座教堂門前，每天都有幾位熱心人在實施一項「老年營養計畫」，專為六十歲以上的老者發放免費午餐，便經常伴隨幾位老鄰居前去領取。

值得一提的是，有一個細節令我相當感動，那就是服務人員把封裝得很講究的午餐盒裝進我的手提袋時，總會十分親切地向我道一聲「謝謝！」。開始幾次，我還真有些茫茫然：分明是他們不辭勞苦為我們免費供餐，為什麼他們還要向我們道謝呢？

後來有一天，當我再次聽到那滿含真情的謝謝時，那些為進餐者彈唱助興、替進餐者端茶遞水的舊日情景，很快就相繼浮現於我的腦際，同時還讓我想起一位牧師布道時說的一句話：「施捨的最高境界，是維持受施者的尊嚴。」這一刻，我恍然領悟了所有免費午餐提供者，對自己的服務對象都極為敬重的良苦用心，禁不住心潮滾滾，久久湧動著對他們的由衷感激。