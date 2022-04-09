清晨望向窗外，綿綿細雨一片朦朧，嫩綠的梨樹葉上掛著晶瑩的水珠，陣陣微風吹過，潔白的梨花漫天飛舞。我們像疫情 前一樣，趕往健身中心去游泳 。游泳館到處用消毒水擦得乾乾淨淨，前台服務員和救生員堅持戴口罩 上崗，游泳的人直到穿上泳裝才摘掉口罩，並注意保持社交距離，直至今日沒聽說有人因游泳感染新冠。

早上九點走進游泳廳，第一個遇見的總是一位中年母親，她不換泳裝直接走到泳池邊，專看兒子游。比她高大的兒子一身健壯的肌肉，蛙泳、自由泳、甚至蝶泳，都游得很好。兒子下水後，母親便在牆邊的座位上打開筆記本忙起來，一副職業女性的幹練。

二十五分鐘後，她走到池邊，打開手中的大浴巾迎接上岸的兒子，為他擦掉身上的水，陪他到男更衣室門口。慈母無微不至地呵護讓我心生感動，她告訴我，兒子因大腦的病不能工作，她必須努力工作照顧兒子一生。看到我難過，她說：「好在我還有個健康的女兒。」

還有一對老夫婦幾乎每天必到。只見老先生從男更衣室出來緩緩走到池邊，他虛胖、駝背、後腦勺有限的頭髮和連鬢鬍子雪白，像八十歲的模樣。他站在牆邊巴望著，待太太一露面，他便努力朝她走去，先接過太太手中的包掛到牆上，然後在她前面倒退為她開路，生怕她摔倒似的。

兩人就這樣慢慢走下淺水池，之後在齊腰的溫水中走半個多小時。太太皮膚白皙，兩頰略帶粉紅，體態豐盈，明顯比先生年輕又健康，只是面無表情，倒是先生誇張的、紳士般的殷勤呵護令人感動。

好朋友朱姐每天為全家做好早餐，再把兩孫子送到學校，之後騎自行車半小時趕來游泳，下午還要到學校去接孫子回家，然後做晚餐。用她的話說，每天都像打仗一樣。我佩服她效率高，她掏出一瓶藥膏說：「唉！全身疼啊，全靠這高效止痛膏支撐著，還不是為了晚輩們過得舒服點。」可憐天下父母心，其實老年人都一樣啊。

有一陣沒見的那位坐輪椅的老年人最近也來了，他腿腳殘廢，完全無法著地走路。當他坐著輪椅從更衣室出來時，執勤的救生員迅速趕到，將他扶坐到泳池邊的升降機椅子上，然後開升降機將他放下水，他就拖著殘廢的雙腿、只靠雙臂用力游起來，周圍的佩服他頑強的毅力，也為救生員周到的服務而感動。

救生員們身著單薄的上衣和短褲，背著救生用的浮板，一直在泳池邊上轉，哪怕池裡只有一個人，他們也會隨時關注他是否需要幫助，他們不是親人勝似親人。

今天游泳之後和朱姐去泡熱泉，見一位瘦小的老先生已在熱泉池裡，他泡了一會兒後去游泳池裡走一圈，再回來泡泡，步履輕盈，上下自如。熟悉他的朱姐說：「他畢業於北京大學，今年九十六歲。」我們著實嚇了一跳！人生多麼漫長而美好，疫情肆虐之時一些人倒下，更多人正在以積極的心態與病毒抗爭，讓我們攜手勇往直前。