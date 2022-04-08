披星戴月，我在高速公路上急馳。啟程時天色一片漆黑，天空中掛著一只皎潔的明月，行至半途，天際浮起一片魚肚白，天色漸漸亮了，月亮淡出，是與太陽道別的時刻了。

我在醫療機構工作，因為疫情 惡化，病人郵購藥品需求量大增，而傳染性極強的Omicron變種病毒造成許多員工生病，公司急需人手協助郵購部門作業，同組有二十餘人被派遣，我是協助團隊中的一員。

我是個夜貓子，早起對我來說是萬般不情願的難事。疫情爆發後在家工作已將近兩年，省下開車上下班的時間，生活品質增進了許多，長期居家避疫，白領上班族已經轉型成為睡衣族，將睡衣族員工突然派遣至生產線操作藍領階層的工作，是一個極大的挑戰。

同事們許久沒有見面，大家戴著口罩 、面色凝重，不知將面臨什麼樣的工作環境。

我們排隊進入工廠，點名後每個人被分派到一個藥品包裝工作台，由一位資深員工訓練工作程序。工作台上有一台電腦、一個掃描器、一個印表機，還有各種大小的郵寄袋和紙箱，工作台旁有三排大型電動轉盤。我們的工作是從運輸鍊拉進一個藥品箱，將其中每個藥品取出核對、掃描後裝入袋中，打印藥品相關資料文件和郵寄標籤，將封好的郵袋丟至第三排轉盤運出，再將清空的箱子推入第二排轉盤。

工作本身並不困難，困難的是不斷重複的動作：拉箱、推箱和丟擲郵袋，造成肩背和手臂痠痛，加上長時間站立，帶來腰部、腳底和膝蓋的不適。一天八小時下來，養尊處優的睡衣族個個抱怨腰痠背痛，早上和下午各有十五分鐘的休息時間，時間一到，我們快速離開工作台，衝出工廠大門，吃點心、喝水，享受短暫的休息。

第一天工作午休前，廣播器播放：「有兩位員工測試陽性，請大家務必戴口罩、勤洗手、注意安全。」睡衣族面面相覷，驚慌地想是否應該立刻逃離現場，環望其他員工若無其事恪守崗位，我們也只好入境隨俗、強裝鎮定繼續工作。

工廠中大部分的程序都已自動化，這一次的工作經驗讓我有機會參觀各種自動化的機器和流程，巨大的系統如何將藥品裝入瓶中、攝影、將照片上傳給藥劑師檢測核對等等，讓我大開眼界。

之後的數天，每天都會聽到同樣的廣播：「有幾人測試陽性，請大家小心。」我們已不再驚慌，工廠的轉盤齒輪發出轟轟的噪音，一刻不停地轉動，藥品包裝郵寄的流程二十四小時進行著。許多工作都具有危險性，卻不能因疫情而停工，藥品需要包裝郵寄、病人需要服用藥品，為了保障病人的健康和安全，醫療機構的一線醫護人員和工廠員工冒著染疫的危險，一刻不懈怠地努力工作。

從事軟體項目管理工作多年，每天坐在電腦前工作、開會，不論是疫情前去公司上班，或是疫情後在家遠距工作，環境安靜舒適，坐在高背可轉動的座椅上，喝杯香濃的咖啡 ，隨時可以吃點心、喝水等等的工作模式，早已視為理所當然。

而在這個新的工作環境中，這些再自然不過的事情並不存在，許多睡衣族苦於腰背和頸臂痠痛，一位同事甚至不小心頭撞到工作台，只能告病返家。我也是靠著服用止痛藥撐過一天又一天，每天下班回家後都如一隻病貓般動彈不得，數著日子好不容易盼到了最後一天。

漫長的一周終於過去了，又回到了睡衣族的工作崗位，早晨起床天已大亮，不再看到日月交替的天空，打開電腦開始忙碌的一天，我喝著熱騰騰的咖啡，心中充滿了感恩和惜福。