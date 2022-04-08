二月的最後那個星期五，接近下班時間，我的同事傑瑞走過來跟我們道別，兩位同事先後跟他握手和擁抱，然後他轉過身跟站在一邊的我擁抱，我對他說：「好好享受你的退休 生活，我會永遠懷念我們共事的時光，請你多保重。」此時男子漢大丈夫的他已經淚流滿臉，我也不禁紅了眼，趕緊勸慰他：「不要哭不要哭，要留給我們一個帥氣的告別。」他輕輕擦拭了一下眼淚，擠出一個笑容，向大家揮一揮手，轉身瀟灑就走了。

這一走，就跟他工作了三十年的公司來了一個徹徹底底告別，他人生中最好的三十年時光已經交付給公司，從此他不用起早摸黑，不用每天開車三、四個小時上下班，不用再為繁忙的工作而操心，終於可以完全揮別上班的緊張狀態，六十二歲的他可以放慢人生的腳步，開啟人生的新模式。

突然想起，多年前我離開工作了七年的公司，轉換新公司，在舊公司上班的最後一天，臨近下班的那一刻，心情突然變得沉重起來。我依依不捨地將櫃台上的物品輕輕擦拭了一遍，抬頭望著辦公室的每一個角落，努力將這裡所有的東西裝進記憶裡，因為這是我來美國的第一份工作，老闆沒有嫌棄我在美國如白紙一般的履歷，她細心調教我，讓我不斷成長至逐漸可以獨當一面。

時間就是這樣在既忙碌又充實中過去了七年，我突然忍不住鼻子一酸掩面而泣，一直假裝忙著的老闆娘也走了過來，我抬頭看了她一眼，發現她也是紅了眼，淚盈於睫。

我們忍不住互相擁抱，她由衷對我說：「謝謝妳這麼多年以來為我公司盡心盡力工作，如果妳的新環境做得不開心，歡迎你隨時回來，這裡的大門永遠為妳敞開！」我哽咽著回答：「感謝您這麼多年來對我的照顧，讓我學會了很多知識，我會永遠懷念與您共事的日子。」即使我們曾經在工作上有過分歧爭辯，此時此刻我們記住的卻是相處時的快樂時光，離別之際是如此的依依不捨。

認識一個小女生，才出來工作三年，已轉換三個不同的公司。我問她：「妳對舊公司懷念嗎？是否覺得不捨？」她說並沒有，問及為何？她淡淡回我：「因為那些我喜歡的同事已跳糟了。」於她而言，少了志趣相投的人工作，離別已沒有了任何的不捨，而且一年的時間並不足以讓她有太多的感觸，因為她的目光是下一個更好的工作環境，去結識更多有共同語言的人。

當我們經歷越多，對於每次轉換新工作，雖然充滿憧憬卻又留戀舊環境。很多時候一旦我們離開原來的工作環境，將來已不可能再回去了，在人生途中曾遇到的人和事，將永遠成為回憶。無論如何，我們都好聚好散，哪怕無法再共事或成賓主，都會記取曾經在一起的快樂點點滴滴，也會懷念離別時的那一刻的淚眼婆娑……。