那天先生在後院收拾樹葉，鄰居Bruce過來和他聊天。吃飯的時候，先生告訴我們，Bruce說他妻子很煩惱屋頂上那大大的電視接收蓋，明天他得爬到屋頂上去把它取下來。

我和孩子不約而同問道：「你提出幫忙了嗎？」先生不好意思地摸摸腦門：「哦，當時我正忙著，沒想到提出幫忙啊。」「機會這麼好都不懂利用，實在是太可惜啦！現在即刻發信息過去說要幫忙還來得及。」「對，對。應該幫忙的。」先生邊贊同我們的看法，邊從手機 上發信息給Bruce，Bruce也很快就答應先生的幫忙請求了，我們一家人開心得像過節一樣。

我們之所以這麼熱切希望去幫Bruce的忙，那是因為我們等一個能回報他的機會，已經等了好久好久啦！

自從來到美國，住進這個社區，Bruce就一直像老朋友一樣關心我們、幫助我們。在我先生出差、在我們回國、在我們出去旅遊時，他都曾經多次來幫我們割草，不知道的還以為我們請他幫忙，其實我們自己都不知道他來幫忙，只是從平整的草坪看出有人來割過草，不用猜也知道是Bruce。

二○一七年，我們回加拿大住了差不多兩年，在那兩年時間裡，Bruce天天幫我們取信件，精心地幫我們照看房子。除了幫他鏟過兩次雪外，我們一直在找機會幫他做點什麼，回報他十幾年來對我們的關懷和照顧。

新冠病毒剛在美國蔓延的時候，一些美國人對中國人出奇的反感，華人 無端被攻擊的報導也不斷傳來。幸運的是，我們的社區人們一如既往的和善友好。

有一天我們從外面回來，剛剛把車停穩，Bruce越過馬路，一路小跑向我們奔來，一到我們跟前就著急地問：「有沒有人欺負過你們？」「沒有啊」，我們樂呵呵地回答。「假如有人膽敢欺負你們的話，請一定要告訴我，我去收拾他們！」「好的，一定。」我們一家人都被這個威武的老人家感動到了。

相信，假若真的有人欺負我們，Bruce一定會像他說的那樣去幫我們收拾對方的，因為他是一個有能力、有擔當、樂於助人的人，更重要的是，他是個有威望的退伍老軍人，鎮上人人都認識他、敬重他。

不管Bruce有多大的能力庇護 我們、幫助我們，我卻希望不會有人欺負我們，因為這個社區，我們最喜歡、最留戀的，就是鄰居們的友好和相互幫助，相互尊重。