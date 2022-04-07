歲末年初，終於降下一場期待已久的雨。一番狂風驟雨，今年加州 部分地區可望解除旱象，自家庭院早就積水盈盈，花木瑟縮，低溫與濕氣終於撞擊出雪的訊息。

太陽露臉了，我們站在晨走時慣常駐足的街道最高點，這兒視野遼闊，自西向東一路貫穿聖蓋博 谷的山脈橫過眼前，覆蓋白雪的群山耀眼明亮，但雪量稀薄，和右前方遙遠的大熊湖高山峻嶺、皚皚厚重的蒼茫無法比擬。

「我們去看雪。」十幾年來一直都是站在菲立蒲山莊的高地遠眺，從來不知深入山中是什麼景況。「我們就在看雪呀！」不，我說的是近看、直視、親手摸到的觸感。我們決定上巴爾迪山（Mt Baldy），這座山又叫禿頭山，屬於聖蓋博山國家紀念區的聖安東尼奧山脈。車子沿著山勢經過聖安東尼奧堤壩，便可見到遠處峰峰相接的山頂皓雪連綿，近處高山植物依然蓊鬱，像冰棍似的枝椏清晰可見。

路旁取景的人三三兩兩，我匆忙下車湊一腳，回頭只見路上車輛呼嘯而過，趕忙接上車尾跟著蜿蜒前進，邊走邊停，放眼望去車流已如長龍；外子一看油表不足以撐到目的地，當機立斷往回走。我們真是錯估情勢，居然選了一個連假日，專門挑了一條熱門景點，沒料到一路塞得像趕集，難免敗興而歸。

擇日再上，暢行無阻直抵巴爾迪山腳。一輛皮卡車後載箱積滿幾天來的雪量，稀落的民宅前鏟出一堆堆的小雪山，孤獨的小木屋立在殘雪的路徑旁，每個角度都是一幅畫，光憑遠眺，怎能知曉這山中雪景的迷人。

車子上到半山腰，只見樹叢中父母們各自拖著坐在雪盆裡的孩子，沿著坡地上上下下，孩子、大人皆樂此不疲，歡笑聲迴盪在雪色中。山頂上有座南加最大、最陡峭的滑雪 勝地，山路崎嶇望不到盡頭，臨到這歲數，膽子也被磨掉大半，不得不放棄挑戰的念頭。

從一三八號公路轉進二號公路，繞到聖蓋博山脈背後又是另一番景象，賴特伍德（Wright Wood）小鎮安靜地坐落在銀裝素裹的一片白色世界裡，齊全的生活機能與度假屋供應遊客需求。

前進長松地（Long Pines）有個著名的高山滑雪場，我們來到一座年代久遠的石頭塔前，這塔造型古樸，標識著聖安德列亞斯斷層最高海拔的位置。塔前斜側上山，只見遊客如潮、雪層堆疊積累，高山宛如鋪了厚重地毯，滑雪者搭乘座椅纜車上上下下，有人如蛟龍臨空飛馳而下，有人若凌波仙子華麗轉身，身手矯捷、姿態優美叫人羨煞；紅、黃、藍、紫……，各樣滑雪裝跳躍在粉妝玉琢的底色上，亮眼的配色令人眩目。

我日日痴望的聖蓋博谷山脈，原來並非那麼遙不可及，每個景點都是一日遊的好去處。