人們都說，醇酒是愈陳愈香，朋友是愈老愈佳，恐怕真是有點道理。

一起長大的人，大家對彼此的斤量都清清楚楚，用不著刻意討好對方，不怕也不會讓別人誤會生氣，講話無需費心修飾，見面時一片真誠，沒人還戴著虛偽的面具，那樣的聚會才是真正的愉悅。

這回趁著去舊金山探望女兒們之便，也跟有一甲子以上交情的幾位老同學們會面，相見極歡，除了對目前的疫情 交換意見外，大多時間還是重提當年小時候的往事，共同回憶一下年少輕狂的快樂。

之後有位老友對我說，找一天他跟我兩人一道出遊，他開車帶我到舊金山遊車河。我搬離金山灣區 也有不少年了，想想如果能重訪一些舊地，一定很有意思，就同意兩天後見。

約好的那天，他一大早就到我在奧克蘭市居處，開車經過灣區大橋，駛上了沿海灣的Embarcadero大道。他退休前工作的石油公司總部就臨近這條大路，所以他要帶我去以前常光顧的一家咖啡廳吃早餐。

沒想到大概是疫情的影響，那家店關了門，幸好附近有家店還在營業，裡面的早餐相當不錯，價錢不到十美元，現在在金山灣區恐怕很難找到如此價廉物美的餐館了。

舉世聞名的金山灣漁人碼頭就在此街道上，遊客們多半要到這裡觀光 一番，尤其是在螃蟹季節之時，更是人山人海。我們一路緩慢地往北開，也許是時間尚早，或者是疫情關係，街頭並不十分擁擠。

車子開到盡頭，轉了幾個灣，就開上了沿著海灣的Marina大道，上坡進了從前是閒人莫入的Presidio陸軍基地。這個一七七六年開建、占地一千五百英畝的基地因勢造在山岩頂上，俯瞰著整個金山海灣及大海，扼制了海灣的出入口，不過後來已失去了當年要塞的功用，於是在一九九四年國防部就把它關閉，土地及建築物都捐贈給國家公園管理局。在尺土寸金的金山灣區，這筆贈與恐怕是值億萬美金的了。

轉了一圈，那些十九世紀時蓋的軍官和士兵宿舍，依然完好地屹立於山坡地上，看起來更有些古色古香的味道。車子開下坡到了海灣邊的一個小碼頭，有一些人在垂釣，我好奇地去看看有沒有人釣到大魚，結果發現這些人在釣螃蟹，魚線的頂端有好幾個鉤子，平行地排列在一起，如此螃蟹就會被纏住無法逃跑了。我以前都以為螃蟹都是用籠子抓的，沒想到也可以用釣的，真是長了見識。

老友又開車上了著名的金山大橋，往日的車頭貼車尾情景不再，大概又是拜疫情之賜。過了橋到了Sausalito市，此地也是有名的觀光聖地，我們轉了一圈，決定還是去更遠一些的Tiburon吃海鮮。

昂貴的海鮮餐乏善可陳，遠比不上和老友閒聊的樂趣。他雖然早已過了古稀之年，仍然勤於鍛鍊，每周都要騎超過上百英里的腳踏車，等疫情緩解他會再去西班牙和法國恢復騎車，此外他每天還會用渾厚的嗓音練唱義大利歌劇。看到老友活得如此開心，就祝他長命百歲了。

下午四點多鐘，我們開車從Richmond大橋回到奧克蘭，繞了金山灣一大圈，真正是遊了一天的車河。如此輕鬆暇意的消閒時光，只有和多年的老朋友在一起才享受得到。