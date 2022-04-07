網路時代，廣告鋪天蓋地，我們早已習以為常。有廣告其實蠻好的，能了解商品行情，以便在選購時胸有成竹，此外，廣告常常會推送減價商品，消費者可以笑納。

當然，面對廣告也得小心，因為有時廣告中會藏有「陷阱」。比如有一次，我想購買一種適用於敏感牙齒的牙膏，因為此類牙膏價錢較貴，我想貨比三家後再買。此前我在商店裡查看過此類商品的價格，有的正在減價銷售，但我還想在網上碰碰運氣，看是否還有性價比更好的。

上網輸入牙膏的名稱，立刻出現很多廣告，其中一個吸引了我，因為從廣告配發的商品照片上看，牙膏是六點五盎司一條的，而我在商店裡看到的是四盎司一條，而價錢嘛，只貴一點點，看來很划算，於是我就下單了，買了四條。然而後來我拿到手的牙膏全是四盎司的，和我在商店買相比，明顯吃虧了。

我向商家反映這一情況，但一直得不到他們的回應，後來我又再次查看那則廣告，發現雖然廣告照片上顯示的牙膏是六點五盎司的，但在廣告文字上卻說此次售賣的牙膏是從四盎司到六點五盎司不等的，而當初我沒有仔細看。

這下我明白為啥人家不理我了，因為他們「有言在先」，我抓不到他們的把柄。我只能自認粗心，被照片騙了，但我不知道商家是否存心弄了一張照片來誤導消費者。

最近我又差一點被誤導，原因還是廣告。

目前正是報稅 的時間，因為去年事先扣稅額不足，我這次還得補交一點稅，聯邦稅務指南上說，可以免費在稅務局網站上透過銀行轉帳方式支付欠稅。

於是我就在電腦上輸入聯邦稅務局簡稱irs，結果屏幕上出現了irs／payment的選項，因為payment就是付款的意思，我就點擊打開了網頁，上面出現了一串搜索結果，我選了被置頂的那一個連結進入，但卻找不到免費的轉帳支付那一項，只有收費的信用卡 支付等選項。後來經過仔細查看，才搞清楚是怎麼一回事。

原來我打開的那個置頂的連結，是一家支付公司的廣告，打開後乍一看，其網頁和稅務局的官方網頁很像，不僅頁面上色塊也是藍色的，還有明顯的稅務局標記，而公司的名稱只有仔細看才能發現。這個網站塞入了私營的支付平台，卻去掉了官方設立的免費轉帳支付選項，或許是想把那些不想透過信用卡付費的人引導到私營支付平台上去吧。我重新選擇了稅務局官方網站進入，順利完成免費支付。

其實稅務局的官方網站就在同一網頁上，大概是因為人家打廣告是付了錢的，所以被置頂，而我再一次犯了粗心的錯，沒有看清楚就點擊進入，好在我及時發現了原因。這再次提醒我對廣告得留點神，別被牽著鼻子走。