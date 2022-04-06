「媽，今天吃什麼？」「好餓，有沒有吃的？」「老婆，晚餐吃什麼？」「我明天的飯盒呢？」早餐、午餐、晚餐、外加消夜，似乎解決每個人的五臟廟，是我最重要的工作。

為了家人的健康，我向來有求必應，要吃什麼就有什麼。孩子還小時，為了每個人不一樣的口味，餐桌上出現漢堡、披薩、炒牛肉、滷肉燥中西並存的食物。兩個孩子美國胃，丈夫非東方食物不吃。

在家這樣，出去吃也一樣。丈夫喜歡吃中餐，除了自小的飲食習慣，他說中菜花色多，做法也多，能選擇的菜式多。至於西餐廳，前菜、主食、點心，主食不是烤就是煎，最常見的不出牛排，雖然各有吃法，但是配菜很乏味，一定是蔬菜加薯條，根本分不出所謂的火候。

孩子們倒是吃得高興，西式食物都是他們認識的食材，他們很意外地能分辨出廚師做菜時的用心與否。薯條雖然都是馬鈴薯切條油炸，他們說有的太乾，有的吃起來有餘味，有一次居然還吃出薯條有先泡過醃料才去炸，所以吃起來格外不同。至於中餐，餐館端出來的菜不脫油、鹹、甜，他們最困惑的是，看不出來是什麼食材做的。

孩子漸漸長大，有了自己的朋友圈，吃飯不再是件耗費我心神和體力的事，尤其他們會開車後，及離家讀大學，去遠地工作，吃飯不再有聯合國 菜式上桌的場面。我也終於有大把的時間空出來，可以去做自己喜歡做的事，不必在廚房裡昏天暗地地煎炒煮炸烤蒸燴。

我們夫妻倆常常是一碗麵或者三明治就打發了，再豐盛一點，就是周末時煮兩菜一湯，那時丈夫的臉上總出現特別幸福的神情。我打趣說，若是讓婆婆看見了，一定會責怪我沒照顧好她兒子的胃，丈夫也總是笑著不回應我，三兩下就把飯菜一掃而空。

後來他說，吃飯這件事不是在菜色有多豐富，味道有多好，而是吃一種氣氛。看他臉上的表情我就知道，雖然孩子小時為了中餐西餐你不讓我、我不讓你，但就是那樣的氣氛，讓吃飯變成了一種享受。

疫情 剛開始時，丈夫公司的餐廳停止供應午餐，他每日的飯盒成為我最重要的工作。為了不在人人都使用的微波爐裡熱菜，他心甘情願地吃我幫他準備的三明治，近兩年的時間，冷冷的三明治已經成為他飲食的一部分，不再像當年非熱食不吃。

疫情進入第二年時，二兒子的公司採遠距上班，他說反正在哪上班都一樣，他退了租的公寓，搬回家來住。父子倆每天幾乎都同時間起床，同時間在各自的房間上班，午餐時間才走出房門在餐桌午餐，然後又進房，晚餐時才出來。

兩年多的時間，我的餐桌有西式，也有中式。喜歡中式的人吃得高興，喜歡西式的人吃得也很歡喜，不像以前一定要決定個結果出來。丈夫說，其實一餐裡能同時吃到不同的食物也不錯；二兒子倒是說，其實在哪裡吃大同小異，能一家人坐在一起吃飯，是他這幾年在外面工作最想念的，不管我做什麼都好吃。我聽了心裡喜孜孜的，我想，這就是丈夫說的氣氛吧。

雖然疫情期間有各種情況發生，但也因為疫情，增加我們親子 相處的時間。疫情總有結束的時候，當生活型態恢復到疫情前，兒子也回去公司上班時，這段意外多得的共處的時間，是甜美且珍貴的收穫。