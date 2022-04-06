大學的獎學金向來粥少僧多。我在美國念研究所的時期就曾經申請過獎學金，那是我留學生 涯中的亮點，一個寶貴的經驗，雖然已經是二十多年前的事，至今想起來仍然回味無窮，不禁要大書特書一番。

話說那是我和妻念研究所的第一學期。開學第一周，她修了一門管理系主任的課。下午回到家，她興致沖沖地告訴我，系主任柯爾教授說有一份獎學金可申請，並當他的研究生助理。我覺得機不可失，因為柯爾教授的專長是人力資源，我對這領域非常有興趣。我倆商量後，決定先用電腦打印一封信，說明自己的意向和申請理由，我再去系辦公室面交自薦信。

次日上午，我在與系主任辦公室約定的時間到達，柯爾教授親切地招呼我，請我坐下。我先感謝他撥空見我，接著按照事先練好的講稿陳述我對研究生助理的機會非常有興趣；擔任助理可充實我的學術和工作經驗，獎學金對我這國際學生來說，也是很大的經濟幫助。他一邊聽我說，亦不時低頭看我的信。

面談後，他的秘書黛比遞給我獎學金申請表。填寫時，我好奇地問她有多少人申請？她說有五十人，我暗吃一驚，心想這一回要靠老天保佑了。

兩個星期後一個平日上午九點半，電話鈴響，接起電話，是柯爾教授打來，他通知我獲得獎學金，我連忙道謝。掛上電話，我高興地手舞足蹈，太太也給我一個熱情的擁抱。

接下來我去領研究生助理證件，再去註冊服務處辦理退學費，因為研究生助理只需付百分之十的學費，之後每個月還有九百元的助學金，在學校書店 購物也享有九折優待。

工作上，研究生助理每周要在助理辦公室待二十小時，以方便教授們找研究生們幫忙。於是，我周一至周五，每天安排四小時在辦公室，裡面有電腦、印表機、文具，沒任務時，是讀書、寫報告的好地方。

那段當研究生助理的日子，我幫教授作研究資料彙整分析，用電腦讀卡機改學生的考試答題卡，帶領大學課程的主題討論活動。

最值得一提的是，第二學期時，柯爾教授準備在一份學術期刊發表研究文章，我花了三個月的時間蒐集資料，分析後寫成報告。之後他的文章登上該期刊時，我的名字與教授的同列文章首頁。

研究所最後一學期結束前，我請柯爾教授幫我寫求職推薦信，他欣然答應。兩天後我去辦公室取信，滿滿的一頁，提及我的工作成效優良，人際關係很好，與系內教職員相處融洽。結尾時，他說我是他大學執教二十年來，最認真工作、最值得信賴的研究生助理。

畢業後，我很順利地在一家知名的大企業找到一份人力資源的工作，後來一位資深同事告訴我，老闆對教授的推薦信留下深刻印象，是我能夠在眾多角逐者脫穎而出的原因之一。

回首這段往事，感恩柯爾教授給我這個機會；太太更是功不可沒，真不愧是賢內助。