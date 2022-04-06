在遊輪上總會遇到同鄉，大家有機會在咖啡 廳話家常。這次遇到兩位凱瑟醫院退休 的太太，三個女人一台戲，話閘子一開，什麼都聊得很起勁。最終，我們三位女士把話題集中在如果我再婚，我如何分配先生遺留給我的財產？

先生去世八年，我花了很多時間充實自己，包括回學校上課、接觸美國文學、學習電腦、深入美國文化，主要目的是我想獨立及自由。古人云：元配夫妻腳挨腳，半路夫妻各顧各，我深怕找個伴，帶來的風雨比想像中更複雜，尤其牽涉到財產問題。

我有個獨子，是信託的專業律師。在美國長大的小孩，沒有顧忌地告訴我，只要我想再婚，馬上把遺產分割兩份，把先生的一份直接轉到他名下，另一份由我自由使用。

雖然我先生很早就把信託寫好，可是信託經由訴訟還是可以改變的。為了免除糾紛，兒子選擇明斷；我則選擇獨立、快樂、自由的單身生活，一個人上山下海旅行，只要手上一個手機，滿滿的電子書，也是非常充實。

這兩位夫人非常同意我的選擇。她們話鋒一轉，問我，如果是我比先生早走，情況又將如何？我哈哈大笑，走的人最幸福，看不到活著的配偶如何掙扎。不過，寡婦與鰥夫的生活是差很多。依我的觀察，經濟獨立的寡婦，選擇守護家庭的人居多；而鳏夫則很難獨立生活，因為他們雖是專業的高手，卻是生活的笨蛋。

我認識吳醫師的太太，她非常有智慧，退休前就慢慢教先生洗碗、做飯、洗衣，她說，萬一她先走，先生不會馬上再婚，導致不必要的家庭衝突。包括四十年感情甚篤的先生就直接告訴我，如果我先走，他只能撐一年，然後就會找其他女人來陪他，因為他無法獨立生活。

我們聊到這裡，大家都沉默了，因為鰥夫的感情生活，引發家庭風暴 的故事不勝枚舉。

最後我們彼此鼓勵，既然此生相遇、結婚，又能夠相處幾十年，多珍惜身邊的配偶，別給自己留遺憾，夫妻之間彼此扶持，彼此照料，生活才有溫暖。好的配偶給你幸福、懷念；怨偶給你經歷、修行。人老了，活著是幸福，但也不用忌諱談遺產處理。在合情、合理的情況下，好好規畫辛苦積攢下來的遺產，盡量別給自己及下一代留下任何紛擾。