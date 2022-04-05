「各位同學注意，如果你在今天的新冠病毒測試名單上，請立即到醫療室報到，各位老師，請准許這些學生現在離開教室。」剛在上課，學校的擴音器又傳來校長熟悉的聲音。

這幾個月來，學校為了那些未曾接種疫苗 的學生費煞苦心、疲於奔命。去年年尾，學區 宣布寒假後重返學校的學生，必須已經打了第三劑疫苗加強針，如不，他們將不准踏入校園。想不到，部分家長為此到學區辦公室示威。今年一月第二學期開學那天，學區鑒於沒接種或未完成第三針的人數太多，斟酌局勢不得不改變方針，批准沒接種的學生照舊可到校上課，但必須每周測試，學區將派醫務人員輪流到每間學校實施處理。

一月整個月，疫情非常嚴峻，我班上因被新冠病毒感染而缺席的學生，平均每天最少二十幾個。之前如果班上有一人感染，坐在其周圍或當天接觸過的同學都必須接受測試，但已接種過疫苗的學生例外；現在學區又發出通知，如果班上有一人被感染，全體師生不管是否已接種疫苗都要測試。

我班上就發生這情況，校長拿來一大箱測試劑分發給我們，結果第二天全班包括我在內，檢測 結果顯示陰性而獲准返校。這規定只實施了三天就夭折，或許觸及的範圍太廣導致測試劑不敷使用，或許檢測結果大多呈陰性，學區又回到已接種疫苗不必測試的規定。

我幾個上大學的孩子，原本在家遠距學習上網課，大學在十二月底發出通告，要學生在一月必須重返校園，而且得出示測試結果，還要是四十八小時內的才有效。妻子只得帶孩子到家庭醫師診所，要求他們開測試單到化驗室測試。

想不到，排了一個鐘頭的隊後，診所居然說醫生不開測試單。孩子和妻子多番解說，化驗室沒有醫生測試單，就算付費也不肯做。診所職員反而堅持要他們到診所對面超市停車場的臨時測試站，還強調那是免費，她說她不明白孩子和妻子為何那麼固執不肯去。不得已，他們只得去了。

姑且不論加大是否承認停車場測試站的合法性，測試站的結果要一個星期才有，根本就不符合加大的要求。沒辦法，他們只得再返回診所，也不知費了多少口舌央求，才把這本來就很簡單的事情辦妥。

有誰料到，等到返校那天，孩子接到通知，再延遲兩個星期返校，辛辛苦苦百般周折得來的檢測報告派不上用場。上個月，新聞報導說民眾可上網免費訂購快篩試劑，測試事宜總算變得較為方便。

新冠病毒這世紀浩劫何時終止，是個未知數；才稍微趨緩幾天，很多地方就已接到解除「口罩令」，是禍是福不得而知。二○二一年一月，二哥因感染新冠去世，我們成驚弓之鳥，餘悸猶存，對此自然保留態度，只祈望疫情真的好轉，因政治立場而對防疫作法分歧的鬧劇早日結束，測試風波不再，我們的生活、工作模式才得以恢復正常，新冠病毒的傷痕才能癒合。