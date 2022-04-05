幾星期前，驚聞流蘇數月前駕鶴西去。疫情 期間疏於聯繫，竟然不知她的近況，她二十多年前罹患乳癌，雖是第二期，經過化療，一切穩定，怎知疫情時又復發，心好痛！

認識流蘇已經超過二十五年。那時我在美華防癌協會做義工，參加一場研討會，中場休息時，坐在室外欣賞花園，流蘇帶著她甜美的笑容坐在我的旁邊，自我介紹她是乳癌倖存者，已經超過五年。

她問我為何參加癌症 協會義工？我說，因為我的母親五十三歲逝於乳癌，受盡折磨。那時我才十六歲，只知念書考試，父親放下了工作，一直在台北陪伴母親到最後，都不敢告訴我。我非常能夠體會病人和家屬都需要支持，所以加入防癌協會，不但教育那些不懂美國醫療資源的人，並且支持那些需要幫助的家屬。

流蘇聽著，瞬間淚流滿面，她雙手顫抖地抓著我的手說：「詠華，上帝會永遠帶領著妳，幫助那些需要幫助的人們。」

從那次相遇，我們成為朋友，互相鼓勵扶持。她住在白石橋的北邊，我們都是單親媽媽，打兩份工養兩個孩子，生活雖忙碌，但每隔兩個月總會相約吃飯，互相造訪，或去公園，或在家分享好書，互訴彼此的感情生活；或長征到長島 東端，和朋友在月下的海灘踏浪，任海水浸濕衣衫；或聽各種音樂會，從古典音樂到重金屬搖滾樂，努力享受彼此真摰的友誼。

流蘇畢業於台大中文系，文筆流暢，為了生活賺錢養孩子，改讀電腦，但從不忘記打扮自己，充滿正能量。

她常說，要把和孩子、好友們在一起的快樂時光永遠留在腦海裡，也留在孩子和朋友們的心中，生活，就是平凡的日子，但是心中的愛是無限的。她雖然得過癌症，但從不埋怨；只全心全力照顧好自己和孩子，帶給別人幸福和快樂，不成為別人的負擔。

我也是如此。年輕時，我只知道念書、考試，出國後，糊里糊塗地結婚生子，天天都像是在打仗，可是帶著孩子們上山下海、到處旅遊，是我生活上最大的樂趣。直到婚姻上摔了一大跤，才領悟到日子不是努力就會有好結果的。隨著孩子們長大，飛了出去，回首前塵，滿懷感恩。

跌倒了，只有自己爬起來，來不及舔自己的傷口，就得先去舔孩子們的傷口。小時候在父母的關愛中懵懂長大，從不知擔心；父母的早逝，帶給我二十年的傷痛，只知需要盡力助己助人。

流蘇教我要堅毅自己的力量，不但幫助癌友，也要參加「勵馨受虐婦女中心」奉獻自己的時間和愛。我們要擁有人生美好的經驗，不是交際應酬，不買名牌服飾，而是旅遊四方開闊視野，品茗、吃飯、樂享飲食，與好友聊聊天增廣見聞，天天都是甜蜜而真實。

我的好友，在妳最後的一年，在安寧病房中，我未能握著妳的手共度晨夕。今天心中格外有著那千萬離別的感傷，和化不開的不捨，特提筆為文記之。