坐在後院陽台上，輕風徐徐吹來，欣賞著院中的花草，好不愜意；此時此刻，我正享受著妻的傑作，積四十年之經驗的理髮大師。

小時候不喜歡去理髮，推子和剪刀咔喳咔喳的聲音，聽得心裡直發毛。直到上初中，男生規定剪光頭（時稱三分頭），那年頭，學校軍訓教官每個星期一朝會時，都要抽檢頭髮，所以每隔十天或兩個星期必須去理髮店報到，否則就會被教官逮到，記「缺點」或罰勞動。

我從小瘦得像根竹竿，外號叫「瘦精精」；因為瘦，常常被朋友取笑為「馬臉」，尤其是剛理完髮之後，臉顯得特別長。為了能讓頭髮長長一點，看起來「帥」一點，我總是拖到兩個星期才去理髮。有時候母親問說，「為什麼不利用周末去理髮？」我說：「可以省錢啊！」其實心裡想的不是那回事。

「馬臉」的日子熬了六年，可算是我人生的「黑暗歲月」，因為鏡中的「馬臉」鼓不起勇氣追隔壁班的女同學。上大學終於解除了「髮禁」，沒人管你的頭髮，愛多長就多長，愛怎麼梳就怎麼梳。

一天，姊姊問我說：「你去念大學，想要梳個什麼頭？」「西裝頭。」我回答道。老實說，那時候我自己也搞不清楚什麼是西裝頭。姊拉我到鏡子前，用梳子把我頭髮一會從左梳到右，一下又反過來，從右梳到左，再不，乾脆從中間一分為二；整了好一陣子，最後決定從右到左，從此，定下我一生的髮型。

大學時的我開始對自己有些信心了，三分頭的馬臉時代已過去，梳個自己喜歡的西裝頭，興高采烈地去約會，那日子真令人懷念！轉眼之間，老婆追到手，開始成家立業了。突然間，髮型不再重要了，留長髮或剪短髮也無所謂了；在乎的是多久剪一次？誰來理？為了開源節流，問妻的意見，她欣然同意，但約法三章，給她三次機會練習，不能有任何怨言。第一次牛刀小試，我引用了李煜的「相見歡」詞，為「成果」作評論：「剪不斷，理還亂，哇哇叫，似狗啃，慘不忍睹！」我在家裡蹲了一個多星期不敢出門，直到缺角的頭髮遮住了青頭皮。

一天，在公司的走廊裡遇見老闆，寒暄之後，他看著我的頭說：「理髮了？嫂夫人剪的？」我點點頭，他說：「我的也是。」我們相對會心一笑；心想，我的理髮大師還真不賴，獨樹一幟，有其特殊髮型品牌哩，別人一看就知道。

時光荏苒，專任理髮大師一理就是快四十年，彼此之間已建立百分之百的信心和默契；算算經濟效益，哇，真的是「節流」好幾千元，功不可沒！坐在陽台上，望著散落一地的頭髮，近半已花白了，傾聽著輕輕的髮剪聲，此刻夫復何求。