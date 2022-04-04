圖╱盧威

虎年談虎的話題多了，虎的活動也不少。畫家朋友何先生開虎畫展 ，邀請我去看畫，虎年辦虎畫展，既有點應景，又為新春增添春意。

畫展在華人居住較集中的城市阿罕伯拉市政廳舉行，我便興致勃勃前往「探虎」。何先生畫展共展出二十一幅虎畫，有猛虎、林中虎、水中虎、山中虎；大虎、小虎、群虎，個個色彩斑斕，呼之欲出，給我虎虎生風、虎威重起的感覺。

虎畫展的虎，雖畫得虎頭虎腦，活靈活現，也蠻有「虎氣」，但我仍喜愛我家的一幅虎畫，這幅虎畫掛在我家客廳牆上已有二十五年了。

當年，一位方姓畫家創作名為「山高水長頌團圓」的虎畫送給我，畫中兩隻虎成雙成對蹲在長滿青松的山坡上凝視觀望，群山、月亮、山峰流水，構成一幅美妙畫面。雙虎相聚，擬似夫妻團圓，戮力同心；高山猶如事業，而虎頭朝上、虎身橫紋，恰似階梯，意在事業步步高升；流水潺潺，即比喻財源滾滾。

我十分珍惜方先生畫的「雙虎圖」，一方面，方先生說，虎是鎮宅驅邪的神獸，龍與虎是中華民族的圖騰，虎又是富與福的象徵。以往，中國富貴人家還特地請畫家畫虎，家中掛虎畫，以求平安與富貴；另一方面，這幅虎畫也見證了我的移民 生活。

我太太一九八七年從上海單槍匹馬來美國留學，在加州一所大學選修會計學。我和兒子則留守上海，我們分居了約三年時間，只能靠書信和長途電話維繫交流，但仍難以擺脫對親人的思念之情。

一九八九年，我帶著初中將畢業的兒子去美國駐上海總領館排隊簽證 ，準備赴美，欲與太太團聚。不料，要求赴美的一大堆簽證材料送進去以後，一位菲律賓裔簽證官卻找岀莫名其妙的理由拒簽，要隔半年以後方可重新申請簽證。

這突如其來的打擊，一下子打亂了我的「美國夢」。不得已，我與太太只能隔著大洋兩岸，繼續過著「牛郎織女」的日子。之後，赴美簽證的事便石沉大海，我再也提不起精神來再去申請簽證了，總感覺這是「不可能的事」。

一九九○年感恩節前夕，在親朋好友一再鼓動下，我便硬著頭皮再次踏進美國駐上海總領館的大門，接待我的是一位白人簽證官，他仔細查看了我所有的申請陪讀材料，以及我在上海的房產證、銀行證明等。

這次真是喜從天降，我竟以陪讀身分獲得赴美簽證，「不可能的事」終於變成可能了，與太太在洛杉磯喜團圓，我們一家三口開啟移民新生活。方先生為了祝賀我們夫婦在美國團圓，便畫了這幅「雙虎圖」，這幅畫也成了我的「鎮家之寶」。