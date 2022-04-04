珍是我女兒愛蜜最好的朋友，她們從中學開始至大學都是同一所學校，又住在我們附近鄰家，走得近，志趣又相同，很快地成了閨密，無話不談。但珍比一般鄰家女孩要漂亮太多了，她端莊、嫻靜、穩重、溫柔、大方又美麗，加上出眾的氣質，是個難得一見、有教養的好女孩。

每次來我們家，珍見到我和先生，她總是很有禮貌地問候並聊幾句，不像其他孩子，了不起一句嗨就不錯了。她和愛蜜切磋功課，談時尚、講環保、討論去何處做義工等等，從申請大學到考硏究所，都走同樣的路。

學校畢業後各奔前程。珍去了加州就業 ，只要一有機會，不是你來，就是我往，兩個人總是想辦法見面，關著房門竊竊私語，或是找家餐館、咖啡廳，不講到半夜不分手。

後來女兒去了歐洲念企管碩士，珍的父親不幸因肺癌早逝，愛蜜還特別從法國專程趕回紐約來參加她父親的喪禮並伴珍療傷。在喪禮上，珍是長女，代表家人侃侃而談，追憶父親的生平。

女兒結婚時請了四位女儐相，珍理所當然是其中的一位，不少來賓的眼睛都盯著這幾位貌美如花的佳人，特別是珍，她的確是個吸引人的女孩。

可惜珍已名花有主，夫婿是在做義工時結識的，是紐約曼哈頓一間律師樓的合夥人。她婚後在家相夫教子，物質條件豐厚，但她仍如一往般的低調、含蓄，一點也不張揚，並定期抽出時間去學校和教會做義工。

女兒婚後定居新加坡 ，遙遠的距離，阻擋不了兩人的好交情，有了手機、平板更方便她們聯繫。好多次珍電話或FaceTime打錯了，打到我處，她亦會很禮貌地與我寒暄。每年女兒回家探望我們並做短暫的停留，珍和女兒更是找機會要見上好幾面。

去年六月中先生因病住院，在疫情期間，我們沒有通知任何親友，出院後，轉往復健中心繼續治療。珍在第一時間打電話又傳來簡訊，要帶我去路途遙遠的復健中心。那時正值盛暑，熱不可當，珍又有個小男孩要照顧，我謝謝了她的好意，但她堅持，最後我只有從命。後來她好幾次又很真心地提出要幫忙，我都婉拒了。

去年十月下旬先生康復返家，我們正高興他的歸來，沒想到三周後他的病情直轉急下，又得重回急診室。當時醫院發出病危通知，兒子從老遠趕到醫院陪爸爸，女兒全家四人從新加坡連夜飛回。先生撐到女兒趕到醫院，第二天在我們三人的陪伴和祈禱、詩歌及聖樂的圍繞下，安祥地嚥下最後一口氣。

我們的眼淚已經流了幾天幾夜，這沒料到的噩訊，實在是難以接受，頓時直覺得天都要塌下來了。清晨回到家中，下了車還回不過神來，不遠處一輛房車向我們駛近，是珍這位天使在我們最悲慟的時刻趕來，緊緊地擁抱著我們，捎來了問候，擦乾了我們的眼淚。

此後三不五時，她都會送來慰藉的餐點。那時的我的確沒心思替遠返的子女備餐，珍這個女孩，像是朵善解人意的解語花，蘭質蕙心，又像我家的另一個女兒一般親。一周後先生出殯，珍一早就到了殯儀館，靜靜地坐在一角禱告，參加送別禮拜並全程送到墓地。

珍的體貼、細心及善良，讓我替女兒慶幸能在人生的道路上交到一位益友，是多麼地幸運。