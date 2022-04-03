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兩小無猜

進欣

住家新居斜對面有個公園，是附近居民運動、遛狗的好去處，我和老爺輪流帶小胖狗Dusty去散步。

有一天外子遛狗回來，說他近來遇見一隻小狗，我也不清楚是哪一隻狗。有天早上，我帶著小胖狗逛一圈回到公園，對面不遠處有一隻小狗迎面走來，我低頭看我家小公狗的反應，一幅牛郎織女相會的景象，我知道就是這一隻狗狗了。

從此我們常常在公園不期而遇，經過閒聊得知，小母狗的女主人Vicki剛退休，一天帶小狗Katy出來三次。兩隻小狗似乎有緣，這對姊弟戀追逐玩耍，互相模仿對方動作，輪流在草地上打滾，吃草，撒尿……。一同散步聊天的日子裡，我們閒話家常，彼此互相認識了解。Vicki是義大利裔，還採摘自家種的檸檬製作飲料Lemoncello請我品嘗。

三月起，Vicki就常常看氣象預報，想等天氣轉暖就可以搬到山區度假公寓過日子。Vicki是個很會安排活動的運動型女性，瑜伽、馬拉松、划獨木舟……樣樣都行，連小狗Katy腳勁都跟著強健。我家小狗不愛跑也不耐健走，知道她倆會離開半年，我心裡暗喊不妙，Dusty不就失去了玩伴嗎？我還指望牠多走幾步路瘦身呢。

從此公園裡不再有Katy活潑可愛的身影，我知道為什麼但小公狗不懂得。雖然其間Vicki也會回來辦點事，來來去去，我們會找機會碰面，總是匆匆忙忙稍逝即過。初戀的感覺不再回頭，再相見少了那麼一點熱情和熟悉，等Dusty慢慢找回感覺時，Katy又要跟隨主人離開了。

因為常在公園遛狗，我也認識了老太太瑪瑞安，她有一隻西施犬Snickers，矮矮的身軀，尾巴可是翹著高高的，走路搖搖晃晃，碰到大狗毫不畏懼衝上前嗆聲。

老太太以前在老家瑞士養過可卡狗，對同種的Dusty疼愛有加，常常餵牠狗零食。這半年謫居在家的日子，因小狗有伴而結交新朋友，也是意外的收穫了。

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