和兒子一家FaceTime時，家中老爺提到「公冶長能聽鳥語」的故事，兒子一聽，馬上很開心地對他兩個孩子說，「爺爺和奶奶這次來看我們時，會講很多故事給你們聽。」這下子，我們覺得責任重大，急忙在家中書架上搜尋有關中國童話的故事書，運氣很好，讓我們找到幾本「漢聲兒童叢書」。翻閱一下，「書法 之聖王羲之」這篇故事，倒讓我想起一些和寫毛筆字相關的往事和我近年來的書法路。

記得在台灣念書時，從小學到高中，好像每天都離不開毛筆。上小學，每個人小手還拿不穩毛筆時，就得開始學描紅，描紅還得全神貫注，否則會描到紅色外面。

初高中的作文和每周的周記，處處都要用到毛筆。在墨汁尚是奢侈品的那個年代，不管多麼想早早寫完出去玩，還是得耐著性子好好磨墨寫字，否則墨色深淺不一鬼畫符，到學校會挨老師罵的。

等到毛筆字寫得有模有樣的時候，身為獨生女的我，義不容辭擔當起家中每年過年寫春聯的大任，足夠讓我寫上一天。

來美後，讀書就業 養育兒女占去所有時間，沒有閒暇寫毛筆字；等到退休 後，才興起練書法的念頭。人云：「工欲善其事，必先利其器」，所以每次回台省親探親時，一定到師大附近的筆墨公司或美術社，買一些筆墨紙硯和不同的碑帖帶回美國。

現在墨汁是很方便，但我還是比較喜歡磨墨，因為藉著磨墨，讓我的心能慢慢沉澱下來專心寫字。我對墨條和硯台研究不深，身邊雖有幾樣收藏，但現在用的都很順手。一般常用的毛筆有狼毫、羊毫和兼毫筆，因為一直在寫楷書，所以我用的多是後面兩種。

用過的紙，有最早期的九宮格紙、帶格子的紙，到現在整張無格的毛邊紙。也曾經用過報紙，但聽說油墨對毛筆不好，只好作罷。家裡現存不少宣紙，有朋友送的，有到老家安徽合肥尋根時，一位在麻省理工學院工作時認識的訪問學者送的，當然也有自己買的。這些宣紙我現在還是捨不得用，希望不久將來，對自己的書法滿意後，我會好好善用這些宣紙。

至於每天寫多少字？我的親身體驗是「兵不在多」，從早先非寫個四、五張紙才停手，到現在能定下心來好好寫上一張，就很滿足。

談到碑帖，就讓我想起一個朋友曾經問過我，為什麼需要看著帖來寫字，自己想怎麼寫就怎麼寫就好啦。我無言以對，心想生性不敏的我，只能按部就班慢慢來學習。

我們自小對永字八法和柳公權、顏真卿的字帖都很熟悉，能接觸到「張遷碑」、「曹全碑」、「爨寶子碑」，還是在馬里蘭州毛戎老師書法班裡學到的，我個人認為從這些碑帖中比較能領會到書法家們的精髓。現在正在臨的帖子是趙孟頫行楷書法創作集字「三字經」，練了一陣子非常歡喜，我想我已克服先前心中疑慮，讓自己從專寫楷書邁向學寫行書的天地。

人生本是一條無止盡的學習路。持續多年的書法路，它不僅讓我懂得如何靜心寫字，享受書法的樂趣和欣賞書法的美，更讓我知道耐心和恆心的重要。