退休後，我與老妻說好要保持每天運動的習慣，早餐後走好漢坡約一哩半路程，上下坡高度有三百呎落差。十年前，偶爾在上坡時會頭昏，心跳好像很重，老妻不放心，逼著我去看醫生。

檢查後認為沒大毛病，沒有三高 問題，只是心跳太慢，約每分鐘四十五正負五。醫生說剛剛走上坡時，腦部需要多氧氣，心跳不夠快有一點缺氧而頭昏，休息片刻當心跳加快就不會感到不適。

再下來的一年內，做過很多次檢查，頭昏的現象沒有改變，心臟醫生給我裝了一個二十四小時監測器，可記錄一天之內的心跳次數、血氧數、血壓 值等資料。

將監測器送回醫院，報告出來稱我在白天的心跳都正常，睡覺時會下降在每分鐘四十次，有七百次超過兩秒鐘不跳，也就是說刺激心跳的電波系統也睡覺了，嚴重時會缺氧陷入昏迷，解決的方法是植入一個心律器（Pacemaker）。

此器可經由電池可以發出一個電波給心臟，在我睡覺時固定送出每分鐘六十次信號，讓心臟穩定跳動。每天起床後，只要少許活動，心臟即會自動跳到六十次以上，心律器內的電池不必發出電波來觸動心跳，因此這個電池可以長時間有效，通常七、八年再換新。目前全美國植入心律器的人數已達一百萬人以上，是一個很棒的機器。

老婆是專業護士，她認真地請教前後期學長學弟，翻閱參考書後，認為我裝上心律器應該沒錯。主意決定後，等凱薩醫院心臟外科醫生安排日子。

那天是中午，老妻緊張萬分。手術 完成睜眼看到她，我半醒半睡大叫說：「Doctor said I am fine！」，老妻哭笑不得，叫我小聲。等到護士送我去病床安頓後，老妻才疲憊不堪地回家。

第二天上午早餐後，醫生認為我一切正常，可以回家休息，出院時給一組電話監控器（Monitor），每月一次以電話聯絡控制中心，測出這心律器工作是否正常。方法是依照控制中心技師的指示，用一個如甜甜圈形狀的大型吸鐵石，緊靠近在心律器上三十秒鐘，再拿開吸鐵石三十秒鐘，根據電話線傳送去的電波做判斷。

去年底，心律器已經用了九年半，醫生稱電池漸不夠力，應該回院換一個新的。心律器裝在左胸表皮下接近鎖骨下方，直徑大約一吋半，有兩根電線經動脈血管往下，一根接右心房，一根接右心室。

電池減弱的意思是必須換個新主機，不能像普通電器只換電池而已，因為這個小玩意整個埋在身體內，極為堅固且緊湊，而且十年以後科技一日千里，現有的主機只會更進步。換新主機的手術只需半小時，如果兩根通往心臟的電線尚在良好狀況之下，就只需鬆下舊主機的接頭，再換接上新主機即可。

新冠肺炎期間，我們兩老已打過三劑疫苗，又做過PCR皆呈陰性，老妻仍然不准進入醫院陪伴。心律器製造公司來的代表給了我一個居家遙控器，尺寸縮小到只有一般手機大小，病人不須打電話給控制中心做測驗，只需將這新型監控器放在床頭並插上電源，每天都會透過網路，將心律器工作資料自動傳給醫院控制中心。他還給我一個心律器植入證明卡隨身攜帶，以備必要的檢查。

手術連麻醉恢復約四小時，護士通知老妻開車到醫院門口來接我。她緊張地問我感覺如何，我還是那句老話：「I feel fine」，想住一晚都沒必要。