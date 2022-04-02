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我的密碼本

馬文鳳

戰爭片或諜報片中，常見敵對雙方的特工，為了破譯或獲取對方的密碼而大打出手。事實上也是如此，二戰中無論是歐洲或太平洋戰場，同盟國取得最後的勝利，都和這個有著重要的關係。而我，也有這樣的一本「密碼本」。

一九九○年我進入美國職場，向公司的人事報到後，就給了我人生的第一個密碼。那是早上第一個進門，或傍晚最後一個離開，用來設定公司警鈴的，我就算忘了也沒關係，反正上下班不「爭先恐後」，讓同事先搞定就行了。

後來我去銀行任職，為了保護客戶隱私，上班一開電腦都要一關關輸入密碼，確認身分才進得去系統。那時對密碼的要求很簡單，幾個英文字母再加幾個數字就行，就這樣同一個密碼我到處用，過五關斬六將沒有問題。

自二○○○年開始，個人電腦和網路開始普及，同時環保意識抬頭，倡導無紙化，於是逐漸地，銀行存款、信用卡、股票投資、水電瓦斯等等，開始鼓勵用戶在網上開戶，每個月的對帳單也就不用寄了，要開戶那就要有密碼，我加起來也不到十個戶頭，所以還是一碼「公私」通用，不費神。

之後智慧型手機問市，功能強大，再配合網路行銷的興起，於是無論訂機票旅館、租車購物、看病拿藥、索取表格、辦理證件，甚至買賣房產、申請貸款等等，都可以登入帳戶辦理。但是道高一尺魔高一丈，網路犯罪竊取消費者的資訊隱私也開始興起。

這時候我「英文字母加數字」，一碼走天下就再也不靈了，因為為了防駭客，各個網站對用戶的密碼組合，有了更多的要求，首先英文字母要有大小寫之分，數字也不可以用自己的出生年月日，之間還要加上幾個符號；除此之外還要回答問題，供以後確認「我就是我」，這些問題包括；我最愛的顏色、最愛的寵物、出生的城市、開的第一部車、就讀的小學等等，五花八門。

印象中最麻煩的是社安局網站，因為幾年前每三個月就要求用戶換密碼，我把我家貓的英文名、狗名、車名，外加我家的地址號碼、就學時的學號、服役時的兵籍號碼等，加以排列組合，這次用完這個，下次用那個。

帳戶之多密碼之複雜，我的腦袋瓜再也記不住了。這時我的密碼本應運而生，我抄記下每個帳戶的帳戶名，密碼前後的演變，問答我最愛的是藍色、寵物愛的是貓、出生在台北市，統統寫下來，每次上網登入帳戶拿出密碼本對照，萬無一失。

如今我已下崗多年，所以早早沒有了公戶，但是我數了數，密碼本裡還有二十多個私人帳戶；水電瓦斯、信用卡、銀行、醫療網、好市多和家庭站這些大賣場，都可以理解，但是我至今搞不清楚，美國郵局和汽車監理站這兩個冷門帳戶，當時我是為什麼開戶的？密碼還有效嗎？

字母 信用卡 隱私

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