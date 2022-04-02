外出旅遊，兒子們總喜歡帶我們去餐廳品嘗拉麵，那一大碗拉麵，除了麵條勁道，湯汁鮮美外，最令人難忘的就是那口感軟糯的溏心蛋。

第一次品嘗溏心蛋是在首都華盛頓。參觀了幾家博物館後，兒子帶我們到一家預訂的日本 餐廳，「這家拉麵特別有名」，兒子遞給我們菜單，「還有溏心蛋……」「什麼是溏心蛋？」我看了看價目表，一個溏心蛋竟然要價一塊半，「哇，這夠買一、兩打雞蛋 。」我脫口而出。

「每人一個吧！」兒子一邊訂餐一邊笑著對我說，「媽媽，如果妳不喜歡就給我吧，多少個我都吃得下。」兒子對我扮了個鬼臉。哪能給兒子呢，那個溏心蛋令我口齒流芳，回味不已。

從那以後，兒子們一有機會就帶我們到日本餐廳，一看到溏心蛋，我就決心要學著做，但一走出餐廳，這念頭就拋到了九霄雲外，直到去年孩子們回家過聖誕。

兩年來，因為疫情 全家人無法在紐約團聚，「聖誕大餐一定要精心準備，我負責煮幾樣拿手菜，妳試試溏心蛋吧，孩子們都喜歡。」先生興奮地說。

我連忙上網學習，先將所有醬汁食材煮開後放涼備用，再從冰箱裡拿出六個雞蛋，放入沸水內煮上六分三十秒，隨後浸入冰水中。但剝蛋殼卻煩透了，雞蛋被剝得體無完膚，面目全非，真是慘不忍睹，我趕緊把它們浸入醬汁藏進了冰箱。

沒想到兒子們和大媳婦都惦記著溏心蛋，一上席就在滿桌的美味佳餚中尋找。「它們破相了，今晚上不了檯面。」我推辭著，但架不住大伙兒的一再堅持，只好忐忑不安地將它端上。

每個人的眼睛都盯著盤中的溏心蛋，當我小心翼翼地用縫衣線從蛋中間拉開時，晶凝蛋白襯著流心蛋黃，閃著惹人喜愛的光澤，全家人不約而同地安慰我，「它心裡美，心裡美！」「媽媽，妳的溏心蛋不比我在日本時吃到的差」，小兒子還念念不忘大學畢業那年海外遊的美食。「味道真好」，大兒子還沒誇完，媳婦接著道：「媽媽做的是愛心蛋！」

但我知道這第一次並不完美，我靜下心來細細琢磨，又試了好幾次，都不盡滿意。「妳得試試用不同的方法，」先生對我說，「剝熟透的白煮蛋與剝溏心蛋完全不同，你要盡快讓冷水接觸到蛋膜，才能使蛋膜與蛋白完全分離。」

我怎麼就沒想到這一點呢？再試一次吧。我把雞蛋從沸水中撈起就放入冷水，以最快速度將每個蛋的兩頭輕輕敲裂，再次浸水，讓冷水絲絲滲入。果然，剝起蛋殼就容易多了，只要手指尖捏著蛋膜，「輕輕地一提就起來，哈哈哈……」我得意地唱起京劇來了。先生看到每個雞蛋都光滑圓潤，眉開眼笑，「又有口福了。」

春節前，我們準備了滿滿一箱食物快遞送去華盛頓，其中有不同口味的溏心蛋，除了香辣的、鰹魚露的，還有味醂黑糖的，兒子和媳婦都讚不絕口，「媽媽，太棒了，每種口味我們都喜歡。」長途跋涉，我擔心它們出狀況，不禁問媳婦，「它們都好？」「個個完美！」