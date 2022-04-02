多年前看過一部由長篇小說 「上海的早晨」改編的連續劇，講述的是上個世紀五○年代初期的上海故事，內容和情節大多忘卻，唯獨對房子裡的梯毯記憶尤深。

寬敞的木質樓梯上，一襲圖案鮮亮的暗紅色梯毯，從地面延伸至樓梯頂端，厚實柔軟，華麗氣派。當時中國的樓梯皆為水泥鋪就，堅硬冰冷，灰暗陳舊。後來出國，買了房子，建築商在樓梯鋪了地毯，只是色調單一，與電視裡的梯毯差之千里。

過了一段時間，生活工作走上正軌，經濟上也略為寬裕，準備換更大一些的房子。一日在網站瀏覽，看到一個舊房在賣，第一眼盯上梯毯，紅、白、黃三色，色澤溫暖，花紋雅緻，梯毯的兩端露出短短一節木質樓梯。這不就是心心念念的梯毯嗎！便一見鍾情般地喜歡上了這座房子。

先生特意去看了房子，回來列舉了諸多缺點。可以一見鍾情買一件衣裙，卻終究不能一見鍾情買一棟房子，最終選擇一所新建、性價比更好的房子。那所擁有漂亮梯毯的房子被現實的考量擊敗，梯毯以一種詩意般的情結留存於記憶裡。

十年前遷移中西部。房子裡有兩個樓梯，一個樓梯上建築商鋪了普通地毯，一如從前；正門口櫻桃色的木質樓梯旋轉式上升，自然而然想起了詩意的梯毯。曾經詢過價，超出預算 ；曾無數次地丈量估算梯毯的長度，也曾無數次地計畫自己裝梯毯，怎奈後來再次舉家南遷，梯毯一事無疾而終。

庚子年間，再次遷移東部。從地下室到一樓，再從一樓至二樓，均為木質樓梯，理所當然地，裝梯毯被提到了議事日程上。此時的我們，曾經裝過地板，刷過牆壁，已從十年前的一無所知，成為如假包換的漢迪曼（handyman）和漢迪女曼（handywoman）。

初次練手，保險 起見，決定先裝地下室到一樓的梯毯。開始在YouTube上觀看視頻，有意思的是，此項工作大多由女性完成，甚至是媽媽一邊帶小孩，一邊裝梯毯，原來如此簡單容易。於是，準備好黏地毯膠帶、釘槍和釘子，一條長長的綠色梯毯也準備就緒。

一個周末便開工了。我在樓梯的上層坐定，負責固定梯毯，先生站在下層，先在最上面用釘槍固定，然後一層層地黏膠，一層層地釘牢，一層層地調整左右寬距，一層層地往樓梯下推進。

終於，經過一個下午的努力，一條梯毯左右對稱，直線型地鋪展在樓梯上。

綠色的梯毯，中間有綠色和乳黃色的淡淡花紋，旁邊是一條乳黃色的直線，緊挨著是綠色底面上織就的乳黃色不規則花紋，再旁邊是乳黃色整齊畫一的有規則圖案，邊緣以純碎的綠色收邊。

完工時已是黃昏，燈影下，梯毯厚實溫暖，色澤清晰明亮，從上至下，從下到上，反反覆覆地欣賞，百看不厭。時隔多年，梯毯之夢終於圓滿。