洛杉磯有些園區為了回饋民眾，會固定每個月開放一天免費參觀，例如：迪斯康索花園（Descanso Gardens）選定每個月第三周的星期二，有意願的人必須在每個月的第一天早上十點上網搶票。這些福利 立意甚佳，但要在期限內上網搶票，似乎有些麻煩。

二月下旬偶然看到報導，才知道原來聖地牙哥 野生動物園 二月一整月，全部開放給六十五歲以上的長者只憑身分證件就可入園；上網一查，光是一張一日遊的網購門票就要六十五元，這福利可真大，機不可失，抓緊二月的尾巴，說走就走。

東山飄雨，西山晴，太陽躲在厚黑的雲層裡捉迷藏，抵達野生動物園門口，終於等到太陽的笑臉。遠遠聽到一陣鼓樂，整個園區以非洲元素為設計主題，蓊鬱的林木下曲徑通幽。因為占地廣，數個拐角便可看見圓錐尖頂形狀的茅草涼亭，細看，那材質像是細竹片或棕櫚葉。沿途滿布休憩座椅，餐飲區和洗手間處處可見，放置在木屋的導覽圖隨手可拿，路標詳細明確，笑容可掬的服務人員散立各角落……，每一處設計皆以「人」的需求為出發點，真是設想周到。

我們直奔非洲區景點，人龍裡大都是銀髮族。遊園車拉著好幾節車廂環繞於彎曲的道路，連綿的山丘直向天際，黃褐的泥土廣闊無垠。在司機的解說下，務必要眼明手快，一路看見尼亞拉羚羊、野牛、鹿、長頸鹿、斑馬……。

接著向徒步區前進，幾隻河馬徜徉在遙遠的坡地；大象媽媽帶著象寶寶悠閒蹓躂。前往老虎區的路徑兩旁，遍植金黃稈面的竹林，竹節修長、葉片飄逸，搭配樹幹圍籬和木板棧道，側耳傾聽，從竹林底部傳來悠遠輕微的鐘聲，鐵杆上吊滿令箭荷花的植栽，禪意十足；一隻老虎在鐵絲網裡來回踱步，圍觀的人隨之衝來衝去，形成饒富趣味的畫面。

岩頂有幾隻保育的加州禿鷹，只見兩隻較大的翅膀編碼為四十五和四十六，不曾細查其緣由。一路下去，遠遠聽見悅耳的水流聲，一座人工瀑布呈現眼前，水塘處處、水禽眾多，火烈鳥脖子長而靈動，扭脖啄背煞是可愛，站立時千姿百態，個個都是稱職的模特兒。

聖地牙哥野生動物園兼具植物園的特點，樹種特別多，這裡也是攝影愛好者的天堂，處處都可入鏡。走了一整天，總覺得還是走馬看花、意猶未盡，這地方觀察動物、欣賞風景皆相宜，值得一來再來。