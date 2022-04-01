去年感恩節前夕，在外地工作的大女兒回家團聚，晚餐過後，她想和全家人會談。看她一本正經的模樣，我們也有些緊張。

她對我和先生說：「我小時候，爸爸媽媽都只疼妹妹，不疼我。妹妹一直模仿我，你們都不責怪她。你們的偏心讓我深深受傷，至今心中留下很多傷痕……」，她說到後來泣不成聲，我和先生則無奈相視。

我趕緊向女兒道歉，也許我們做得不夠理想，但絕對沒有偏心，不會只疼妹妹不疼她。她從小成績優異，我們從來不必擔心她的學業，且多才多藝，個性也很獨立，大學畢業後順利進入大公司工作，我們都很以她為榮。我向她保證，全家人都很愛她，她覺得我們不愛她，那只是一種錯誤的認知想像。我建議她每天告訴自己：「爸爸媽媽愛我，妹妹也很愛我」，以改變這種負面的思維。

以前我讀兒童福利 時，書中說：「沒有問題兒童，只有問題父母」，在我實踐的過程中，體會到這句話並非全然有道理。為人父母實在不易，教養子女時難免有所缺失，但有些孩子天生性格異常，或是有過動的問題，真是會將父母折騰得耐心全失。

大女兒從小就古靈精怪，半刻也不得閒，一會要看電視，一會要玩玩具，五分鐘後又吵著要聽故事，沒多久又想吃東西……，我們這對新手爸媽成天圍著她忙得暈頭轉向，先生更是將她寵上了天。

嬰兒時期，她只要一放到床上就大哭不已，先生只好抱著她走來走去，或整夜坐著抱著她哄她入睡。當她開始能吃固體食物時，只要她不喜歡吃，先生就拿別的食物給她，但她吃兩口便膩了，先生又換其他點心，有時一餐換了十來種食物；連保母都看不過去，直言先生這樣寵孩子，會讓孩子予取予求，並養成挑食的毛病。

就是對她太過寵愛，所以三年後小女兒誕生，她便覺得妹妹分走了父母對她的注意力和關愛。她幼時常訓斥妹妹，責怪妹妹為何和她喜歡相同的數字及顏色？為何要讀她讀過的故事書？甚至連妹妹的好友和她的好友同名，她都會介意。

她至今仍責怪妹妹幼時為何要模仿她？我只好上網搜尋相關文獻給她看，讓她了解年長的兄姊本來就是弟妹模仿與學習的對象，這是很自然的人類行為。她童年時，聽不懂我們的解釋；但現在長大了應該能夠理解。

這些年來，大女兒在家一直霸道跋扈，欺負妹妹，而小女兒因長期被姊姊壓制，個性變得內向退縮，常常忍氣吞聲。姊姊經常開口要東要西，妹妹則擔心會增加父母的負擔，不好意思開口。所謂會吵的孩子才有糖吃，其實姊姊獲得了更多的關愛，只是她自己並沒意識。或許是我們沒有給大女兒足夠的安全感，她才會覺得我們不夠愛她，但我也很高興她長大後能坦誠和父母溝通，我們才能幫她解開心結，引導她改變偏頗的認知。而妹妹在上了大學之後參加社團活動，個性也比以前開朗許多。現在兩人都已成人，漸漸懂事，多年心結，終於和解。

對於大女兒的抱怨，先生感到非常委屈，他當年因抱大女兒的時間太久，所積累的肩傷至今仍未痊癒呢！全天下人都知道他最寵大女兒了，卻還被她怪說偏心，真是冤枉，他自覺比竇娥還冤啊！