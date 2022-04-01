二月最後一個星期五的下班時分，我拐進一條社區間的主要道路，好避開擁擠的車流量。忽然，見到馬路的另一端有閃爍著警示燈的警車開道，緩緩靠近，與我同向的車輛也紛紛就地停車，即便阻擋了行車道，但駕駛們還好整以暇地掏出手機開始拍照，待我定睛一看，警車後方緊隨著帥氣牛仔的馬隊和馬車，這才提醒了我休士頓 牛仔節活動又將到來了。

猶記得在二○○四年初，我隻身來到休士頓工廠出差時，某日中午本地同事邀我一起外出用餐，就在離廠區不遠處的跑馬場路段突然進行交通管制，我們被攔阻了下來。一個像是存在於十九世紀末期的陣仗出現在眼前，頭戴德州 寬簷草帽、身著襯衫牛仔褲、腳套長筒馬靴的德州男女牛仔們，坐在馬鞍上帥氣地蹬著駿馬，悠閒地隨著隊伍徐行，其中還夾雜著古典風味的馬車，馬車內貌似德國、荷蘭農村裝扮的妙齡少女，頻頻微笑地與駐足圍觀的行人和車輛揮手示意。德州同事告知這是「休士頓牛仔節」活動正式開始前的遊街儀式，我也實地領略到「Rodeo」這個詞彙於此時此刻所散發的魅力和溫度。

在我與家人由加州搬到休士頓之後，一位好友熱情邀約我們一家四口參觀牛仔節的主秀「Livestock Show & Rodeo」。到現場，只見場外販售牛仔衣物、飾品、食品等攤販琳瑯滿目，參加觀眾也大多為牛仔裝扮，活像古裝劇裡的「趕集」一般。

在運動場內就定位後，各項「馬背上」的競技活動開始，高分貝的喇叭令人震耳欲聾，觀眾瘋狂的回應破表，時年兩、三歲的小兒子對此感到極度不適，所以我們索性落荒而逃，先行打道回府了，爾後對牛仔節也只好敬謝不敏。

隨著時間推移，才發現在休士頓這座醫學、航太、石油 產業之都，每年都有不同的盛會，比如在石油領域裡有全球聞名的OTC大會（海洋石油技術會議），航空界則有引以為傲的休士頓航空展，但是對於一般百姓而言，休士頓牛仔節的活動才是最接地氣、最深入人心，也最能展現牛仔的活力。

兩年前，當新冠病毒在二月入侵美國後，我們對於即將於當年三月展開的牛仔節活動可能造成疫情擴大，感到憂心忡忡，乃號召朋友們在網站上簽名請願，懇請哈里斯郡和休士頓市當局懸崖勒馬，及時停止活動。

大概是贊助廠商已投入不少先期血本，當局在不同團體的利益間左右為難，最後決定如期舉行。不出所料，當活動進行到第八日，即傳出一位在現場維持秩序的警官確診，這下政府才緊急剎車，全面停止後續活動，也讓我們鬆了一口氣。

去年年初，新冠疫苗的問世縱然出現一縷曙光，但在那人人自危的氛圍之下，沒有人膽敢提及牛仔節。所幸今年美國疫情趨緩，所以能夠見到車馬隊伍再現，不但預示了我們的生活不久將回歸正常，也展示了德州佬不屈不撓、浴火重生的牛仔精神。牛仔們，加油吧！