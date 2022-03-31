報稅 季節又到了，我和會計師已經約好幫我申報上一年所得稅事項，可是忽然接到好友艾倫的電話，告訴我加州大學 會計系的學生又恢復幫人報稅的服務了。於是我備齊了所需資料前往，在校園門口下了公車後，徒步開始尋找報稅地點，已經有六年沒有踏入這個校園了。

開始知道加大有此服務，是王姓故友告知的，他曾是加大的學生。認識他有二、三十年了，是在一個老人中心的舞會上，赫然發覺他和我同是市立大學的同學，由於年紀大了不需上班，又拿清寒學生的經濟補助，所以他就做個職業學生，主修電腦和機械，而我下班後去上跳舞課，他也加選了跳舞課，自此我們就可切磋琢磨舞藝，他真成了我精神生活上的支柱。

他年紀大了還好學不倦，不久他就把市立大學的課程修完，轉入了加大的機械系繼續他的學業，我們就很少有機會見面。

有一次他告訴我，他聽說他們學校的會計系學生有在幫人免費報稅，於是在他的指引下，我就順利地完成了報稅手續。

可是苦惱的是，服務的地點時時改變，於是每年在廣大的校園中尋找新的報稅地點，是一件艱苦的差事。起初他還熱心陪我尋找新的報稅地點，可是後來他交往了新的舞伴，我們就疏於往返，我也怕麻煩，就在外面找會計師報稅了。

疫情之前我偶爾去跳舞時，還會不時碰到他經常更新不同的年輕舞伴，儘管他是個「妻管嚴」，還是樂此不疲。我只知道他有高血壓 和糖尿病，有幾次他摔跤後就有了輕微的中風，而且以我的護理經驗，發覺他已經有失智症的現象。雖然我們一直都在網上聯絡，仍然如家人般互動，可是我發覺他對電腦網路的接觸越來越少了，後來他的電話對我變成一種騷擾，因為他一天可以打個三、四次網路電話來，也不管我是否在網上上課，而且重複一樣的話，也沒有時空的觀念，日子混淆，還會有幻聽。

兩個月前，忽然他就失聯了，煞時從我的世界中消失。那天我獨自在校園中搜尋各個可能的報稅場館，徘迴了七、八千步，卻是無功而返時，想到以前有他陪我瞭若指掌地介紹各個系館，使我省去了在偌大校園中摸索尋找的時間，看著校園景物依然，可是他就此消失，我再也找不回我們逝去的美好時光。此趟校園巡禮，只當作我的追夢之旅吧！