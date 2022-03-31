職場數十年風雲，一旦退休 ，難免有適應期，學會放慢生活的步伐，探尋自己有興趣的活動。幸運的是，我的另一半、偉兒瑞兒的爸爸，給了我莫大的啟發：學以致用，自得其樂。

偉瑞爸爸上大學時修過土壤肥料課，恰好運用於園藝上。我們院子西側的一排亞洲梨，是從吃完梨子的種子開始耕耘，剛開始只是當作有趣的實驗，並不求收穫。經過悉心照料，按時澆水，幾年之後終於開花結果，甜美多汁，二十株梨子樹也成為自然美觀的藩籬。

前後院的草地都自己整理、施肥、拔野草，有時候需要添加新草，效率很慢，所以試驗出兩階段種植法：先把種子在家裡恆溫的環境中培養，等小草長出來，再移植到鬆動的土壤中。室內的植物有薄荷、蘭花、鳳仙花、迷迭香、莢果蕨等五花八門，利用雞蛋殼、牛奶盒和啤酒罐充當盆栽，既可回收資源，又感覺到春意盎然，冬天也有五顏六色的花朵陪伴。

偉瑞爸爸在研究所專攻有機化學，創造合成出一個新的高分子，具有導電性，可應用於有機電池和顯像器。現在他把對化學反應的熱忱，發揮在廚藝上。

他精通麵食，同樣一份手擀麵糰，早上變成新鮮出爐的饅頭，晚上則是熱烘烘的小披薩。他準確掌控發酵的溫度和時間，製成的酒釀香甜濃郁；他還琢磨出用慢鍋替代大烤箱來烤番薯，既省電又省空間。生活上配合時令，夏天飲用綠豆湯、冬瓜茶解暑，冬天品嘗紅棗、枸杞、桂圓、蔓越莓的煲湯，食補養生。

我們經常一起下廚，也共同設計菜單。今年的年夜飯，我們合作了珍珠丸子、紅燒牛肉、腰果蝦仁、清蒸魚、素什錦、臘味飯和海鮮湯，加上特別訂購的紫米八寶飯和紅糖年糕，非常豐富。佳餚的照片傳給兩個兒子，他們都讚不絕口。

偉瑞爸爸在職場上擔任研發工作時，獲得數項專利，其中包括探測高分子傳導的生物信號，用以促進醫學 、國防的技術。最近他看到股票 漲漲跌跌的圖表，和他研究的生物信號有些相似感，開始推敲製圖的邏輯和計算公式，選出幾個績優股，統計高低價的變化起浮，設定買價，小小的盈餘即賣出。他還打比方，這就像是玩吃角子老虎的遊戲，只要能掉出幾個角子，就很高興了。

據我從旁觀察，他最大的樂趣，是來自繪圖的過程，從不規則的波動圖形中，發現有一些規律的信號，再加上精益求精的測試，勾起在職場奮鬥的回憶。

退休之後的學以致用，並不在於追求成功，而是將曾經學過的知識，發展在新的領域上，悠哉遊哉，怡然自得，其樂融融。