我的朋友秀芬與我同住舊金山灣區 ，她的丈夫五年前病故。獨居的秀芬看到女兒懷孕，高興極了，到了年齡就退休 ，本想過個含飴弄孫又帶孫的退休生活，無奈女兒接受西方育兒理念，孩子生下才六周就送到幼兒托管機構，開始過集體生活，旨在從小培養孩子的社交能力，這樣一來，尚有餘力的她感到失落。

一天，她在後院看到一群鴿子掠過，突發奇想，何不養鴿打發日子？於是她在後院用鐵網搭了個偌大的鴿棚，內設一個窩，窩中有草，接著花三十元從網上買了一對三月齡家鴿，公鴿起名天寶，身披白色羽毛，頸圍一圈金黃毛；母鴿叫做添寶，身披黃褐色羽毛，鮮紅色腳爪。

她視之如同女兒女婿，關懷備至，每天起床第一件事是去看鴿子，晚上聽到後院有動靜也要出去查看，因為鴿子一直在窩外過夜不放心。後來才知道鴿子交配後，才會對窩產生興趣，就像戀人論嫁時對「窩」的重視一樣。

三個月後，添寶不辱其名，下了兩枚蛋，白裡透亮。從那天起，她就像照顧孕婦那樣加倍小心，窩裡容不得半點髒物，定時定量餵養營養豐富的飼料，如小麥、蕎麥、高粱、玉米、豌豆、綠豆、麻子等，每周水浴一次。

十八天後，兩隻幼鴿相隔一天孵出，像兩團粉紅的漿糊紋絲不動，上面覆蓋著細軟的黃色胎毛，取名大寶和二寶。四天後幼鴿開眼，長而尖細的嘴巴發出悅耳的啾啾聲。秀芬樂得合不攏嘴，逢人就說：「我添『孫』了，而且是雙胞胎」。

由於幼鴿的食量大，排糞稀且多，為了保持鴿窩的清潔，她買來尿布，剪成小塊，像為孫子換尿布一樣，髒了就換，讓幼鴿時時處於乾燥清潔的環境。當發現大寶比二寶瘦小時，就給它開「小灶」，只見她戴著老花眼鏡，在拔去針頭的注射器上套上小孔軟膠管，小心翼翼地往大寶的小嘴灌餵新鮮牛奶、葡萄糖、維生素及消化酶等配製而成的稠狀飼料，凡是育嬰所需要的步驟，在幼鴿成長的過程中都得到體現。

她還常常把鴿子抱在懷裡撫摸，就像奶奶撫摸小孫的臉蛋一樣，嘴裡喃喃道：「乖乖，快快長大好飛天」，有時還學鴿子咕咕叫幾聲。鴿子好像有靈性，往往會往她身上撒了一泡糞為回應，在她眼中，鴿子屎都是香的。

當大寶二寶會飛不久，添寶又下了兩枚蛋，成功孵化並開飛，看到鴿子像一片片雲彩在天空中飄浮時，她樂開了花。

當添寶三度生蛋時被告知，該市的法律規定飼養家禽不得超六隻，意味著這是兩枚禁止孵化的蛋。怎麼辦？這可是宮廷御食啊，她立馬想到孫子，於是把蛋攢下給孫子送去。三年後，開始懂事的孫子問鴿蛋從哪裡來？她說是鴿子生的。鴿子是怎樣生出來的？從鴿肚子出來的。鴿肚子有多大？這一問沒完沒了，於是她獲得把孫子帶回家「實地考察」鴿子成長的幸福時光。

在將近三個月的暑假裡，她和孫子都圍著鴿子轉，樂此不疲。期間添寶的四個孩子早已進入生育期，但全都不准孵化，怎樣才能回答孫子鴿從哪來的問題？於是秀芬決定把第一胎的兩隻送到聯合廣場放飛，那裡的鴿子最多，好讓牠們過集體生活，培養社交能力，結果傍晚牠們又飛回來了，於是改把第二胎兩隻送到更遠更遠的地方放飛，這一去不復返，留給秀芬的只有深深的思念。

就在這個暑假，添寶下的蛋成功孵化出兩隻幼鴿並開飛，孫子高興極了，用稚嫩的語言描述所看到的一切，樂壞了他的雙親。自此以後，孫子常出入她的家門，她過上魚和熊掌兼得的退休生活，其樂無窮。