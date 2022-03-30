冬季正是候鳥避冬遷徙的時刻，友人互相通告，相約去不遠處的黑水國家野生動物保護區（Blackwater National Wildlife Refuge）郊遊賞鳥。

黑水保護區於一九三三年建立，它是沿大西洋飛道（Atlantic Flyway）遷徙的鳥類重要的水禽保護區。該保護區位於馬里蘭州的東海岸，面積逾兩萬八千英畝，內有淡水蓄水池、鹹水潮汐濕地、開闊的田野及常綠植物、落葉林等。保護區內的淡水來自黑水河，「黑水」之名源自當地河水因沼澤中的泥炭土而呈現出的深黑顏色。

友人們穿戴暖和、帶足零食，共乘一車，都先聲明打了三劑疫苗 ，安人亦安己。我們先拜訪保護區的遊客中心，裡面有區內的野生動物展覽、生態環境系統說明、圖書室和禮品店，也有電視監視器可以觀看到區內禿鷹、魚鷹的巢，還有一隻來自區內的禿鷹、鷹巢標本。遊客中心推廣生態環境教育 ，並舉辦一年一度的鷹節及不定期組織漫步觀鳥等活動，設備完善，活動多樣，不愧是國家級的保護區。

友人買了些書籤、明信片等物件，順便問了服務員參訪路線。雖然只有一位服務員，但他親切專業，為我們指點迷津、行車路線，並介紹當日的觀賞亮點。

黑水保護區的入門費每車三元，採榮譽制度，只需將現金塞進入口處的信封內即可。區內的車道系統簡單明瞭，就是一條單行道的大環圈，車道窄，允許隨處路邊暫停賞景。車道是在澤池湖泊中闢建出的道路，易於親水近禽融入自然；道路長約三點五英里，沿著黑水河而行，處處皆是自然美景，不時有野生動物冒出的驚喜。保護區内還有三條划船水道、四條健行小徑以及狩獵、釣魚 和捕蟹的專門區域。

是日晴空萬里，遠方偶現幾絲白雲，溫度雖低，幸好無風。吾等年長者行所當行，停所當停，隨興閒步水邊，隨喜駐足賞鳥拍景，自然風光，沁人心脾。保護區內除了一些常綠的松柏等植物，不少枯樹、枯枝、枯草，任我們踏枯踱步；不同種類的鳥群在近處、遠處的水澤中棲息聚集，或閒遊覓食，或閉目養神，或七、八隻雪雁群飛呱鳴。

空曠之境遊人不多，或開車、或健行、或慢跑、或騎單車，還有幾位持著大砲型攝影機的拍攝者，任取其景，自得其樂。真是一幅安逸祥和、各適其所的畫面，令人心曠神怡。

路旁一人立起及肩的三腳架，架上特長鏡頭的相機對著遠處的樹叢，我順著鏡頭看去，拿起望遠鏡望去，也不見所以然，我問他，他指向遠處枯幹上的一個洞，是貓頭鷹的家，貓頭鷹白天偶爾會探出頭，或出來覓食，他正在等那探頭探腦的時機。

他是黑水之友（Friends of Blackwater）的志願者、專業者，他告知，由於地利之便及生態環境之豐富，黑水保護區擁有美國東北海岸最大的禿鷹（美國國鳥）種群，區內有兩百餘種鳥類、三十多種兩棲動物，在冬季遷徙期間，黑水保護區是近三萬隻鴨、鵝免費的「旅館」、暫時的家園。

念天地之悠悠，觀生態保護區之靜好，踏枯賞鳥，好友們享受了一趟知性、感恩、護生態的旅程。