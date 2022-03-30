在醫院上班時，只要看見同文同種的華裔 病人及其家屬，都有親切感，而主動去關心及幫助他們。因此二○一八年八月因為一次機緣，我到一家專門服務亞裔、且以華裔為主的居家護理醫療機構兼職。

我的工作是家庭訪視的護理個案經理，相較在醫院癌症腫瘤科病房一天八小時照顧病人的繁重，這份一周幾次、每次一兩小時的家庭訪視，感覺悠適從容。我很合意這一份有意義的工作，用多年臨床經驗的技能及專業知識回饋華裔社區，是我多年的願望。

好景不常，八個月後，迅速傳染的新冠肺炎疫情 ，竟然如星火燎原般在南灣爆發了。加州 在灣區首先實施「居家避疫」等指令，我去做家庭訪視時，在房間裡要和家屬保持六呎的安全距離，並且只能與一位家屬交流，否則違規群聚。這個我原本認為常規照護模式的稱心工作，轉瞬間風雲變色，轉換為具有病毒感染風險的不熟悉照護模式。

因為天天報導著風聲鶴唳的疫情消息，人人談疫色變，當時各醫療單位還沒有提供N95口罩及防護衣，在不得已的的情境下，我只好戴著醫院手術用口罩，持續堅守工作崗位；進入感染日益增加的社區服務，我除了給病人疾病的居家照護指導外，還要額外提供最新防疫資訊給家屬，因此擔憂被感染的壓力，始終縈繞在心頭。

那時我有一個英語系亞裔的病人病情穩定，符合家庭訪視出院的準則，而我也正準備病人出院的一些文件。但是沒想到有一次去訪視時，我發現和病人同住的家屬已前往有疫情傳出的國家省親；兩星期後，因為當時還沒有實施在機場做檢測和入境隔離的法令，她就返家了，我真擔心她有沒有把病毒帶回家？傳給有基礎病、抵抗力差的病人。

在接下來的訪視中，病人的生命徵象都在正常範圍內，但是病人及兩個家屬有輕微流鼻水及喉嚨痛，卻都沒有發燒。我提醒他們，有這樣的症狀不容忽視，並強調全家每天早上都要量體溫；喉嚨痛可用我先前叫他們備妥的藥來舒緩發燒及呼吸道等症狀。

次日再去探望病人時，病人出現呼吸道的症狀。病人的醫療照護事前指示是不急救的舒適護理，因此我立刻教導家屬如何操作設備給病人氧氣，使用指尖血氧儀監測血氧含量，量呼吸頻率，以及給可讓病人舒服的口服滴劑藥物等。一直等到病人生命徵象平穩，看著家屬對照料步驟都嫻熟後，我才放心離開。

回家路上我思索著，病人從達到可出院的穩定狀况，到突然出現呼吸道症狀，是否染疫了？四小時交班後，不久就傳來病人去世的消息，當時正是確診病例激增，人人自危，家屬也想盡速地辦完後事而沒有做檢驗，因此病人是否死於新冠病毒？也永遠成謎。疫情繼續擴散，很多機構都受到影響，我兼職的這家醫療機構後來亦暫時歇業。

日前加州州長宣布應對新冠病毒的方向，改變為地方性流行病的處理措施，意指新冠病毒會像感冒病毒，每年都要打季節性的防疫針，預示邁入回歸較正常生活、與病毒共存的里程碑。接著傳來新消息，我那家居家護理醫療機構又重新接收病人，我也收到簡訊，歡迎我重新歸隊。

兩年多來似海嘯般肆虐的疫情，讓人覺得惶惶不安，對生存與健康都會感到是一種奢望。如今抗疫已有績效，新的一年終於迎來新的希望，人心惶惶的日子，也已漸漸露出曙光。