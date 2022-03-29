前些日子看到家園版上一篇名叫「趣談年齡」的文章，讀後不覺莞爾，讓我興起了東施效顰的念頭。今天我也來談談一些發生在我和太太身上，一些有關視覺年齡的趣事。

東方女性由於身材較為嬌小，常常會有被美國人看成比實際年齡小的經驗，在酒吧或是賣酒的商店被查年齡並不算什麼，但如果對方是一個專門猜年齡的職業高手，就另當別論了。

一九九七年十二月聖誕節 過後，我們全家去佛羅里達州的迪士尼 世界旅遊時，發現有個幫人猜年齡的路邊攤，這個攤位的遊戲規則，是參加的人需繳交兩塊美金，猜的年齡如果誤差在實際年齡的三年之內，就算攤主贏，如果攤主輸了，參加遊戲的人可以獲得一個填充玩具獎品。

當時我們在想，美國人不一定看得準東方女性的年齡，基於好玩的心理，所以我太太就決定參加遊戲。那時她已經四十歲了，攤主居然猜成二十九歲，經比對駕照 的年齡後，我們興高采烈地抱了一個相當漂亮的蜜蜂填充玩具，一路唱著歌回到旅館。

而我自己的情況，卻是反向的年齡趣事。由於我的臉龐較為削瘦黝黑，再加上因為父親早逝從小長期營養不良，我看起來一直比實際年齡要「成熟」很多，不但小學時很多朋友都叫我「老猴」，在我讀大學時，甚至還有一位同學給我起了一個「小老頭」的綽號。由於已經習慣被叫老，當有人說我老時，其實我都不太在意。

來美國後，在一次飯局裡，有一位初見面的朋友問我是哪一年次的，我隨口回答說：「五十三年次。」不料那個人愣了一下，驚訝地望著我說：「你看起來怎麼這麼臭老（閩南語，意指老態）！」經我解釋，我是指西元一九五三年，不是民國五十三年，那位直爽的朋友才有點不太自然地笑了一笑。

還有一次，在另外一個餐敘裡，身邊坐著一位剛認識的朋友，我跟他說，我是我們這一群朋友中年紀最大的，那人看我好像真的已經是老大不小了，就好奇地問我的年齡。其實那時我才五十幾歲而已，我半開玩笑說道：「已經快七十歲了。」我本來預期他會稱讚我看起來好年輕，沒想到那人居然以安慰的口吻說道：「你保養得很不錯耶，看起來只有六十出頭而已。」雖然我差點當場昏倒，但我還是很有風度地向對方說聲謝謝。

有人說：「人生在世，無非就是笑笑他人，有時給他人笑笑。」人生海海，做人要學會一笑而過，有人說你比實際年齡小時，固然値得高興，但如果有人說你比實際年齡大時，也應坦然一笑。其實，人生最難的就是放下，放下了，一切就釋然了。當我們不再年輕，在尷尬的視覺年齡問題裡，有時幽自己一默，不僅可以博大家一笑，也是一種健康豁達的胸襟與修養。