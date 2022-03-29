去年寄給親友的自製聖誕卡，附有一張生活照，是老伴和我在門前種瓜時所攝。那時正值新冠疫情 緊張時期，所以兩人都戴著口罩 。旁邊的文字是這樣寫的：「夫妻爭論五十八年，不分勝負；如今總算學識同時封口了。」

還能夠跟妻子繼續「爭論」下去，是我的幸運，因為現時的我，是活在第二次生命裡。當年曾患了肝病三部曲，由B型肝炎變成肝硬化，再發展成肝癌。當被醫生告知已發現肝臟腫瘤的那一刻，我心中就明白末日已至。

後來去醫院開刀，寄望於能把癌瘤割掉，誰料開肚後，醫生看見我的肝硬化程度太過嚴重，認為不能久用，放棄割瘤手術 ，至此，只剩下換肝一途了，於是把我列入等候名單。那時我最害怕的是，還未等到新肝到來，自己就先向這個世界告別了。

十八年前的一個清晨，我還未起床就接到醫院來電，通知我趕去接受移植手術。當時又驚又喜，在妻子陪同下，立刻趕去醫院。每一個在名單上的病人，都被衡量其病情而給予一個分數，我患肝癌，分數較高，當然還有許多其他因素。總之，我是一個幸運兒，兩周後就帶著一個新肝回家，那年我六十六歲。

後來我在本園地以「重生」為題，寫出換肝經過，因此而被器官捐贈組織的人聯絡上，當了義工，呼籲捐贈器官，把愛留在人間；曾到各處擺攤宣傳，或去商店貼海報，或去醫院訪問。

在所有活動中，最令我動容的，是一桌一個義工，陪同器官捐贈家屬午宴的場合，彼此近距離接觸，我有機會親口表達受惠人的感激之情。我只指出一件特別的事，大家就可以想像那個埸合的氛圍：在每張餐桌的中央，都放著一盒紙巾。

每年我都會回去醫院，參加為我們舉辦的換肝人派對。處處見到病人彼此含淚帶笑相擁，爭問是換肝第幾年，不停地向醫生、護士及所有相關人員致謝。時至今日，我還是充當社工的幫手，偶爾跟一些心存疑慮的肝病人談話，讓他們聽到一個過來人的實例，而勇敢地加入等候名單。

這兩年，新冠疫情肆虐，我這個器官移植者是高危險群，因長期服用抗排斥藥，致免疫能力減弱，被列為優先打補強針者。外出打疫苗時，戴口罩面罩，如臨大敵；平時不敢出門，由女兒代購伙食及一切日常用品。

說到女兒，她是在我換肝後三個月才結婚的，多幸運能有命看到女兒出嫁，我感激。後來外孫女出生時，我抱著嬰兒流下感恩淚；如今，這個嬰兒已是十五歲的少女，她愛聽我講故事，特別有興趣關於我在年輕時，把一個雙黃蛋送給女同學的往事，她還向外婆求證，看看是否真有其事呢。

十八年來，每晨我都作禱告，感謝捐肝人救命之恩。

一年一度去大教堂參加紀念器捐者的活動，當全體受惠人起立向捐贈家屬致意時，我假定贈肝給我的家屬就在人群中，他們也正在搜索是誰保存著他們至愛的器官，我含淚向他們說謝謝。