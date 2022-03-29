現在的人經常換工作，因為換工作得到的加薪，通常比待在原地慢慢加薪快得多了。在十九世紀的美國，情況就大不相同，那時候白領階級都喜歡在大公司上班，以此為榮，而且在同一個公司裡一幹就是幾十年；如果有人退休 了，公司會替這個忠誠員工舉行一個盛大的退休派對，並邀請員工的家人一起參加，最高領導會親自致辭，衷心感謝老員工多年以來的貢獻，讓家人也了解公司多麼重視這位員工。

我在橙縣 社會局服務了近三十年，曾經參加過許多退休派對，派對的方式因人而異。社會局的局長退休是天大的事，局裡每個人都會接到正式邀請函；派對通常是在下午五點以後非上班時間，在一個室內體育館舉辦，館內備有飲料及各種點心餅乾，任人取用。

派對上，退休的局長上台講些感恩的話，新任的局長也會上台歌功頌德一番，最後都會說一句：「他留下了一雙別人不容易填滿的好大的鞋子。」表示別人很難做到像他那麼好，然後局長自己的幾個資深部屬上台說些感恩的話，才結束演說。

最後局長下台，走入人群和大家打招呼，客人可以自動上前和局長聊天話別。像我們當督導的，平常和局長的距離很遠，局長不可能認識我們，所以我們也不會向前自我介紹或道別。我們去參加這種派對，只是去捧人場，讓經理知道我們到了。

但是我們的直屬上司經理退休時的派對可熱鬧了，這些派對通常是在晚餐時間，在一個飯店的宴客廳舉行，參加的有社工和督導們，大家合資買適合的禮物給退休的經理。社會局的局長一定會出席，官樣文章地誇獎經理的工作經歷及各種貢獻，然後送一個社會局的咖啡 杯（這是個社會局的笑話，表示今後不必在辦公室花休息時間喝咖啡，可以回家自己去喝了），之後同事們一一上台恭喜經理逃出「苦海」，從今以後可以高興地做自己喜歡的事。

有一位男性經理退休時，大家送了他一套修理工人的大腰帶，上面前前後後有好多個口袋，裡面放了各種老虎鉗等工具，另外還送給他好幾百塊的Home Depot的禮券，讓喜歡修理東西的他可以在家敲敲打打，盡情發揮。

不管退休派對用哪種形式，我都覺得聽人家講自己的工作經歷及歌功頌德，都像是告別式裡的生平事蹟報告，有點悲傷，因此我退休的時候，堅決拒絕退休派對或禮物，只是和普通社工一樣，跟同事們一起吃了一頓飯就揮手道別，很乾脆，我一點也不後悔。