某天，我居住的加州 聖克拉拉後花園栽蔥的那一塊小地邊上，長出一棵幼瓜苗，也許是某一隻鳥兒光臨我的花園時拉下的，或是某一陣風吹來了種子發芽了，總之不是我所栽種。根據有限的植物知識，我不能肯定是櫛瓜或冬瓜，自然也不知假如結果，能否作為食用瓜放上餐桌，但其蔥蘢旺盛的長勢，未知瓜種的期待，我仍決定用心的栽培它。

每天為旁邊的香蔥澆水時，我不會忘記也為它澆水，要施肥了也一定為它施上一把。可能是野生的物種生命力更強，瓜苗從地裡冒出來就很茁壯，每天澆水及不定期施肥，它的長勢比起自己有心栽種的小蔥長得更快，非但主幹粗壯，細而強韌的觸鬚的伸展更顯其生命力，就像是有觸感的手，靈敏不失時機地抓住攀附物。

一個多星期後，它開出了第一朵金黃色的花，過了兩天，又長出兩瓣葉子，接著又長出一朵花。碧綠蔥蘢的葉子和藤幹加上金黃色的花，不斷茁壯向上生氣勃勃，整個後花園看著就令人心花怒放。

個把月功夫，我要為它搭棚架了；再過兩個星期，發現在某主莖與扇形大葉交叉點的黃花下，竟長出一圓形的小毛球！那不是一個果實嗎？瓜苗掛果實在是太令人興奮了，在中國城市中長大，從未栽種過任何經濟作物，現在親歷了，那種喜悅從心底裡來。

就在一兩周內，我發現藤蔓上共長出小瓜三枚，每天早上起床到花園，第一眼一定是定在第一枚瓜上。不過令人難以接受的是，第一枚長不到一周，竟不長了，黃花蔫了，接著，幼瓜的顏色也變黑乾枯了，但好在第二、第三枚長勢似乎更旺盛，彌補了我的失望。

我仍然每天澆水不定期施肥，每天依然盯著其餘二瓜的長勢。這瓜啊，毛茸茸地，一天長一個圈，很快，長得主藤幹得都要墜斷了，我馬上拿來一杆撐在主藤幹上，還綁上一根繩子。

這時我想要搞清楚這是個什麼瓜了。拍攝查網路說是冬瓜，確實，從體型上看就是冬瓜，但冬瓜怎麼長滿了毛呢？但說它不是冬瓜吧，櫛瓜個又沒那麼大啊。

七月發芽，八月開花，十月收摘，一個重三至四斤的大瓜擺在開放式廚房的灶台上。

在進食之前，我將照片發給在洛杉磯 生活了三十年的老友阿慶，問他這瓜能否進食？他說曾在超市買來吃過，還說這種瓜雖然也有點櫛瓜的特點，多毛且有點櫛瓜的滋味，但個頭、主要味道還是冬瓜，稱為冬瓜更為合適，大可放心一食。

這麼大的一個瓜，我們送給女兒一半，另一半我們吃了兩頓，一頓是冬瓜海鮮粉絲煲，第二頓是鹹蛋肉片冬瓜湯。品嘗著這煲這湯，這在自己手中全程培育，最後品嘗到了親自栽種的成果，感覺完全不同於自超市購回的食品。

更重要的是，它是在疫情 肆虐的日子自行「飛來」我家花園，在疫情籠罩的日子陪伴我度過一天又一天，打發了我的許多無聊時光，給了我生氣勃勃的希望，它排解了疫情給我們帶來的頹喪與不安。