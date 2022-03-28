幾年前買了剛上市的獨立屋，我收到了兩份洛杉磯 縣稅務局發出的地稅單，一份是主建築和前後院，另一份是單獨的車道，雖感有些奇怪，但還是按時繳納了兩份地稅單。

前五年都相安無事，到了第六年，突然收到了一份洛杉磯縣稅務局發出的欠稅單，內容顯示我已經連續五年欠繳地稅，雖然欠稅金額僅僅三十三美元，但是加上罰款和利息卻高達一千多元。該地稅單有別於正常的白色，是特殊的粉紅色，警告意味濃厚。

我來美已經三十年了，深知個人信用在美國的重要性。不管是信用卡帳單，還是水電、保險等各種費用，我從未有過遲繳和欠繳款紀錄，信用分數一直都是八百以上，怎麼會連續欠地稅五年不繳納？仔細查閱了購房escrow交易文件，也只有兩個地塊號碼，根本沒有所謂欠稅的第三個地塊號碼，這一定是稅務局弄錯了，所以就不理睬這封欠稅信。

一個月過後，又收到了稅務局紅色通告信，告知這地塊將要在下個月被拍賣 ，才發覺事情有些嚴重了。

跑到艾爾蒙地 地稅分局查詢，職員輸入十位數的地塊號碼，發現該地塊位置是指向我家大門口的水表箱，地塊面積也和水表箱大小相符，僅僅不到三平方英尺。該職員說從未見過單獨為水表箱頒發一份地稅單的，表示可能是系統出錯了，但稅務分局無權對系統調整糾錯，讓我去洛杉磯稅務總局解決。

找到洛杉磯稅務總局，職員說他們沒有錯，稅務局有規定，凡是十二平方英尺以下的地塊，縣稅務局是不會徵稅的，該地塊的地稅單上面也顯示，縣稅務局一般徵稅（General Tax）金額是零，欠稅是地方市府在縣地稅單上附加的各種苛捐雜稅，讓我去當地市政廳解決。

接洽當地市政廳，他們說只要縣稅務局開出稅單，他們都會根據徵稅比例附加各種苛捐雜稅，這些附加稅都有一個最低限額，哪怕縣稅務局地稅單上面一般徵稅金額是零，當地市府的各種附加稅還是會有一個最低限額往上加，所以就出現了縣府雖然沒有徵稅，市府卻徵收了各種附加稅等怪象；除非縣稅務局取消這份稅單，才能解決問題不被市府徵稅。

面對縣、市兩級政府相互踢皮球，都說自己沒有錯，我傻眼了，真是一個頭兩個大，我到底應該找誰解決問題呀？事情幾乎是進入了無解的循環。

此時又收到洛杉磯稅務局的紅色第二次拍賣通告，說第一次拍賣流拍了，下月會進行第二次拍賣，我有優先拍賣權。我心裡在暗笑洛杉磯稅務局的官僚風格，做事僵化不動腦筋。事實是明擺的，有誰會去拍賣面積不到三平方英尺的地塊呀？哪怕就是再拍賣一百次，也一定是流拍的結果。

正當我走投無路之際，有位地產經紀朋友提出個建議，不妨找當初簽購房合約的抬頭公司試試，該獨立屋稅務局紀錄有三個地塊，但是購房合約上面只列出了兩個地塊，這個應該可歸屬於抬頭公司的失誤，也許他們可以解決。

果然不出所料，聯繫抬頭公司一個月後，問題徹底解決了，抬頭公司不但幫我付清了該地塊的所有欠稅、利息、手續費和罰款，還聯繫洛杉磯稅務局調整了系統數據，從此我再也沒有收到水表箱地稅單了。