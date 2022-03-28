前幾天有一個客人的男友第一次找我報稅 ，算是新客人吧，他將報稅資料傳給我，原來他的工作非常有趣，是配音員，有做電視和收音機廣告的聲音、卡通的聲音，還有喜劇的脫口秀，非常幽默風趣。

新客人是一九九二年出生的年輕人，人生閱歷已經很豐富，我感覺他很努力做他份內的工作。他給我報稅的文件排列非常整齊，又將每個項目文檔標註很清晰，然後有一個按照日期分門別列的加總。他如此用心，讓我準備他稅表 的工作節省很多時間，我心中暗想：這真是我的模範客戶了。

他的稅表雖然有點複雜，但由於他事前做足準備，我做完他稅表，郵寄給他，還大大讚譽他準備工作完善，順便加句他有一份非常令人稱羨又有趣的工作。

相較之下，我還曾經有個令人頭痛的女客戶，最後被我訓練出報稅的好習慣。

她第一次來我辦公室時，將一堆收據倒在我整個桌面，然後她一張張像唱票一樣念出數字，我打到工作底稿上再加總，為了做她複雜的稅表，我足足花了三個小時。事後我想，我必須想好一個節省雙方時間的方法。

因為她一共有二十個出租房，我自己設計好一個一目了然的工作底稿，橫向是每個出租房地址，按稅表上順序，直項按照各項費用的順序逐一排列，要客人填滿我要輸入的數字，聲明不可以像第一次來辦公室的那一幕，倒滿收據在辦公桌。

客人第二天真的規規矩矩地將數字填滿，我準備稅表的工作就事半功倍，客人自己也有十足的參與感和成就感。

其實一個人如何做事有條理，跟人的個性很有關係；有些人天生養成做事有條不紊的習慣，有些人是經人指點後，也可以養成好的習慣。不管是前者或後者，做事有效率是最佳狀態，也給彼此帶來更多的方便，何樂不為呢！