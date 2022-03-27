人與人的緣分很奇妙，而人與狗的緣分也很奇妙。疫情 期間，我們領養了一隻米克斯小狗，這是我養過的第五隻小狗，也是我來美國後第一隻領養的，更是與我朝夕相處最久的狗，因為疫情我們都得待在家中，自然而然是二十四小時待在一起了。或許是長時間相處，也或許是一種緣分，這個毛孩子特別親近我，甚至個性也很像我，我想這也就是冥冥中註定，我們選擇了彼此，作為互相依靠的夥伴吧！

猶記得去年領養時，正值疫情期間，收容所採取事前預約制，有什麼樣的狗可以領養，當天才能知道，一切都是靠緣分。當日，我們到了收容所，填寫資料，從當日所釋出的小狗中挑選喜歡的排列順序，牠是我們排在第一位的小狗，是一隻吉娃娃與臘腸狗的米克斯。

當在收容所的小房間與牠近距離接觸時，牠很主動地靠近我們，開心地坐在我們的身邊，攀爬到我們身上討抱抱，與其他小狗相比，牠似乎更親人、更黏人。但因印象中吉娃娃是一種相當敏感與容易受驚嚇的狗，這隻小狗原本不在考慮之列，不過又覺得牠與我們很投緣，在幾經考慮後，我們還是決定領養這個毛孩子。

古人說物與類聚，會和自己相似的同類較合得來，或許毛孩子和主人也是有這種緣分。朋友曾說這隻小狗跟我長得有些相似，起初我一笑置之，人怎麼長的像狗呢？後來越看越覺得，牠的個性與我還頗為類似呢！

從小我就是一個很獨立的孩子，國中畢業就離家北上讀書，一路就待到工作為止。之後來美國，更是離鄉背井，也讓我更加獨立。同時我的性格喜好分明，對於人和事都是採取合則來不合則分的不強求態度。

這隻小狗不黏人，想要親近人的時候自動會展現熱絡，自動靠近你。但是，當牠專注在自己所做的事情時，完全不在乎周遭的人。像是我們常同坐在一張沙發上，卻是各自占據一頭，牠想要討抱的時候，才會主動貼近我們身邊，但是日常幾乎是獨來獨往。

過去這一年來，證實了吉娃娃的敏感程度，不論屋外的風吹草動，甚至是電視中較於激動的場景與聲音，牠都會吠叫。牠對外人並不和善，十分敏感，散步遇到陌生人都會保持高度警戒，提高分貝吠叫，據說這是一種保護家人的機制，可以知道牠很愛家人，這一點也與我不謀而合。

不論如何，我們領養了牠，跟牠朝夕相處一年了，相互陪伴下，開心順利地度過疫情難熬的一年。現在我們是一家人，未來我們還是像家人一樣的繼續互相陪伴！