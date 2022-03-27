在整理舊書籍時眼前一亮，我看到了一本好熟悉的書，那是一九八○年北京 出版的「中國的城市」（15 Cities in China）。還記得這是我們住在紐約時，在曼哈頓 某一大道上的書店買來送給母親的，雖然書中全是英文，但我把圖片翻成中文，好讓母親翻閱。那時候家父剛去世一年多，我特地回台灣把母親接來和我們同住一段時間，好讓她散散心。

現在回想起來，當初買這本書的主要原因，是因為書中的十五個城市中包括了湖南岳陽市。岳陽是母親出生的地方，也是她一生最掛念之處。我還記得，當她一談起在洞庭湖畔岳陽樓玩耍情景時，兩眼總是閃著濕潤的眼神。一直到現在，我還在想：湖南洞庭湖畔的水秀，和離它不遠處老君山的山靈，是如何孕育母親超人的語言能力和驚人的記憶力。

家父戎馬一生，在大陸闖盪大江南北，年輕時的母親也就有機會隨處奔走。在北京待了一段時日後，她雖然無法將兒話韻拿捏到位，但北京話說得朗朗上口。在廣東住時，她很快學會了廣東話。在台灣新竹鄉下，她能毫無困難地用客家話與人交流。搬到北投，鄰居多半是閩南人，善於敦親睦鄰的她，台灣話也說得非常順溜。

母親的語言能力是家父一生的最大幫手。來到台灣後，一家人為了生活搬遷不少地方，從最初落腳的新竹，隨後轉移到台中，最後定居在北投。每到一處，母親就擔當著不同的重任。

在新竹北埔時，家父一日辛勞，冬天賣烤魷魚及夏天賣冰棒的所得，全靠母親夜裡耐心細數大量的銅板。在台中潭子鄉下時，家父和朋友在一個軍營旁合開一家茶室，它是營區軍人來此玩撲克牌喝茶休閒的地方。母親雖是從早到晚忙個不停，但每日結帳時，她清清楚楚地記得當天總共賣了多少杯茶，每種茶各賣了多少。令人更驚訝的是，就連當日賣出的各色點心數量也能如數道出。

到了北投復興崗後，父親獨資開了一家小飯館，憑藉早年喜愛美食的本領，專司大廚，母親則掌管前台張羅一切。在每天晚上營業結束後，家父就會端著一杯清茶靜靜地陪在母親身旁，看著母親憑藉她驚人的記憶力，將當天營業所得和客人賒欠的帳，一筆一筆記錄下。

家父過世後，母親獨自一人住在北投。當我們搬到波士頓 後，母親也從台北搬過來和我們一起住，雖然言語不通，但也自得其樂，隨時發揮她的語言天賦。

大兒子好朋友的名字是Victor，她就叫人家「維托」，二兒子好同學的名字是Gregory，她就叫他「貴閣」。母親每天清晨和附近廣東老人們，在公園相聚聊天舒張筋骨。運動完後，大家常去一家名叫Dunkin Donut的小店享用他們的早餐。

老人家英語表達能力有限，不時七手八腳的肢體語言就競相出場。母親告訴我們，如果他們需要點雞蛋三明治時，就紛紛作出雙臂震翅口發咯咯的聲音，說也奇怪，店員就笑咪咪地，很清楚他們要什麽。

母親斷斷續續試著戒菸多次無成，晚年和我們住時雖是戒了菸，但為時已晚，最後因嚴重的肺氣腫而過世。

現在，母親和家父都長眠於波士頓郊外墓園，巧的是，母親的墓地離園中的一個小湖很近。一想到母親超人的語言能力和驚人的記憶力時，我冥冥中感覺得到，母親的魂魄有可能早已回到她日夜思念的故鄉，洞庭湖畔的岳陽樓。