新年伊始，獲悉惡訊：好友顯順在上海病逝。我心痛得疾步來到房舍院落，向著遙遠的大上海眺望，搖頭歎息：「太突然了！太可惜了！」

上世紀六○年代末，我和顯順一起上小學，每天主動搭伴兒前往與回歸。顯順學習成績一直較好，且能歌善舞，深受老師喜愛。

五年級時，顯順被市藝校選中。從此，他上午和我們一起上文化課，下午趕往藝校學藝。閒暇我們在一起玩樂時，他常教我們踢腿、劈跨、甩旋子。

中學畢業，我和多數同學別無選擇下鄉插隊，顯順卻考入市歌舞團，成為一名舞蹈演員。我隨知青大摟返城，顯順已成為歌舞團骨幹演員。

但好景不常，文藝團體演出市場顯現冷落，無奈實行起放假待崗制度，每月只發百分之六十工資。顯順待崗以後，與妻子在一家商場租了櫃台，並利用自己所長，到舞蹈學校擔當教員。

市裡將文藝團體重新整合，顯順和一大批演職員獲聘國家二級演員職稱。但演出市場依然黯淡無光，過了舞蹈「青春期」的顯順，藉機向領導申請繼續待崗，潛心研修起風水文化，幾年後通過考試獲得「風水大師」證書，開始在西部區域當起「白事司儀」。

掙得一些辛苦錢後，顯順先在道街區域租一間門市房，後又在河北地區購買一處上好住房。掛門簾、喜遷新居，顯順都把我們幾位要好同學請到飯店，席間卻嚴肅相告：謝絕各位捧場掏腰包。與此同時，同學小聚，顯順到場多半先把錢交到收銀台，大家過意不去，顯順卻笑答：「我有第二職業，手頭比你們寬裕。」

同學家裡遇喪事，顯順更是全力幫助料理，且只收點打車費用和一些香菸。大家對此交口稱道：「顯順在我們最傷心的時候，幫了我們大忙。」

二○一六年初秋，我和妻子旅美五個月，老母親病逝。我當即讓妹妹找顯順幫忙，顯順二話沒說，及時趕到我母親家，幫助聯繫殯儀館，選購墓地，搭設靈棚，購買殯葬用品。怕我不能及時趕回奔喪，顯順向我妹妹建議吊唁五天，後得知我已乘上飛機，第二天中午可到家時，又改為常規三天出殯，並代我再次通知要好同學。我到家當晚，顯順為我母親主持了「送燈」儀式。第三天一早，護送我母親到殯儀館火化後，又到天山公墓操辦了下葬事宜。

答謝宴席上，我塞給顯順數百元錢和一條高檔香菸。隨後，再次宴請顯順和幾位好同學，這時才知：顯順患了股骨頭壞死疾病，走路已有些跛腳，腳上有一傷口老不封口。

旅美後三次返鄉，每次到家和回美之前，我都宴請顯順和好同學一起回憶過往，暢敘友誼。最後一次相聚時，得知顯順腳上的傷口經過治療封口了，正採用保守方法治療股骨頭疾患，同時也開始了候鳥生活：春夏在東北家鄉居住，秋冬飛往上海女兒家。

然而，誰也沒有想到，他股骨頭患處産生的毒液，正悄悄侵蝕他的血液。去年冬季，顯順再到上海女兒家時，突然發起高燒，女兒將他送往醫院救治。不料，持續高燒引發敗血症，幾天後離開人世。

顯順走了，享年剛滿六十三歲！沉浸無限哀傷之中，我不禁仰頭慨歎：人生好無常，顯順走得太早了！繼而雙手合十默默祈禱：顯順走好，天堂安息。人生歲月剩餘時光，我會一直將你追思和感念。