五、六年前，女兒的舞蹈隊第一次去外州參加全國比賽，幾家人合租了一個房子同吃同住了幾天，從那以後，大家開始慢慢熟悉了起來。

那次孩子們參賽的群舞是一首深情感人的曲子，名字叫「把我舉起來」，成績喜人。比賽結束的那天，大家興致高漲，一起大吃大喝。飯畢，一個隊員的媽媽和另一個隊員的兩個姊姊，模仿孩子們跳起了「把我舉起來」，卻是誇張喜劇版的，逗得我們笑得前仰後合，這個媽媽也給我留下了非常深刻的印象。

她名字叫安妮，五十歲左右，是一所非常有名的大學裡的醫學 院教授。治學嚴謹的教授可以這麼放鬆搞笑，我腦海中不禁想起在中國大學裡認識那些一本正經的教授們，那種對比很強烈。

安妮和她女兒都是很熱情好客的人，這次比賽回來後，孩子們經常到她家小聚。她家的房子和游泳 池都很氣派，布置也精心，看得出是經濟上相當有實力的人。

有時候會看見女孩的爸爸約翰，個子不高，目光炯炯，看起來很有城府，笑起來卻天真得像個孩子。聊起來，才知道他是一家製藥廠的高級老總。

萬聖節，各種妖魔鬼怪的裝飾擺滿了他們家寬敞的地下室。聖誕節 時，他們家搭起了三棵聖誕樹，樹上的掛件璀璨奪目，大都是他們在世界各地旅遊時購買的，孩子們從很年幼開始，就玩遍很多地方。

一、兩年後的一個夏天，我坐在安妮家泳池邊，邊和她閒聊邊看女孩們在池裡戲水。聊天中才知道，我和她還有約翰，都是同一所學校碩士畢業，倍感親切。突然就聽她冒出一句：「你知道我和約翰很多年前就離婚了吧？」我心裡一驚，不敢相信是真的。

原來，在孩子很小時，他們就和平分手了，沒有請律師，全是兩人自己商量搞定的。想盡量減少對孩子們的影響，他們商量著保留了現在住的這個大房子，每周輪流前來陪伴孩子。就這樣，所有的課外活動、生日節日慶祝等，都安排得井井有條，配合得有條不紊。兩個孩子在父母的共同陪伴下，談吐得體，自信陽光。

按部就班一晃七、八年過去，他們的女兒也從一個小娃娃，變成各方面都發展良好的大女孩，是舞蹈隊裡跳得最出色的一個。聽我女兒說，她的夢想是做一個專業跳舞演員。

女孩還有一個安靜靦腆的哥哥，已上大學了，學的是比較文學。安妮和我抱怨過一次，孩子們感興趣的都是不好找工作的專業，但並不干涉，只是讓孩子們去走自己的路。

從那以後，每次在公共場合看到安妮和約翰，不管是在女兒的表演場所兩人肩並肩竊竊私語，在飯店裡請大家吃飯時兩人的默契，還是在她家開趴時兩人的合作，心裡總油然而生一種溫暖和感動。也忍不住會想：這樣的兩個人，為什麼不能在一起？但相信明智如他們，自然有自己的理由。也相信，他們現在所做的一切，在他們看來，是最好的安排。

從背景和環境相對簡單的中國，來到世界民族大熔爐的美國，見識到了各種不同的民族、種族和文化，也見識到各種不同的人和家庭。不管是哪個民族哪個種族，讓我感動的總是那些有君子之風的人。他們胸懷博大，能夠跳出算計、狹隘和自己的小我，給周圍和遠處的人多一些責任、溫暖和關照。

在不乏渣男渣女、自私、貪婪、欺凌、無情和冷漠的年代，讓人安慰和心安的是，知道在黑暗的夜裡，總有這樣一些好心人，他們會默默地拾柴添薪，燃起一堆爐火，把溫暖和光亮帶給別人和自己，照亮大家前行的路。這樣的人多一些，我想，這個世界就多一份希望。