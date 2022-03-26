從男人做針線活兒說起

很多人總覺得男人做針線活兒有點怪怪的，很少人會往其他方面想想。

我的針線活兒是讀書時代學的，起源是我們宿舍同房間有個同學叫張千松，星期天忙完其他事後，他總是拿出針線包來，在舊褲子或襯衫上用針線這裡拉拉，那裡連連的。我耳濡目染，也學起他來，弄了個針線包，常常也補補襪子或什麼的。

他母親早過世，他很小就會自己補衣服，而我向他學習，也彰顯針線活兒男人學了也很有用。特別是向他學，將破舊襪子不爛的那頭剪下，用針線把它連起來形成一個小袋子，然後把這個小袋子縫到襯衣內側或褲頭內，用來裝錢鈔或重要證件，非常安全。

好多年以後，我從西北乘火車到湛江，路上四天三夜。那時候的火車，特別是硬座，人擠得像沙丁魚，乘客好複雜，要保管好自己的東西很不容易。我幸虧就是在襯衫和短褲上都縫了那種袋子，還加了鈕扣開關的這種 「暗格」，因而免去好多憂煩，一路上得到些安心，身上幾百元的盤纏、部分全國糧票和證件才能分毫未失，順利平安到達目的地。

路上驚險不少，在長沙轉車時，為了方便，我胸前的口袋放了幾兩全國糧票，竟給小偷扒去，手上捉著的二兩，買了個大包，剛剛放到嘴邊，還沒來得及咬呢，被旁邊一個人搶走，他一邊跑，一邊大口吃我的包子。那種挫折和無奈的感受，今天的人不能想像。

光陰荏苒，那個年代過去了，我現在生活的地方和環境也不同了，但是回想起來，一切皆歷歷在目。

不過，所學針線活兒，仍然是有作為的，一技傍身，也可分擔老婆一點忙。現在雖然衣服都不用補了，但遇有脫線的地方，或被子換洗時，針線的連連縫縫還是用得上的；甚至有必要的話，在衣服褲子上裝個「暗格」也不是完全無用，特別出遠門去旅行時，把錢財分開放，不要將所有雞蛋 放在同一個籃子裡，就是一則很好的思路選項。

除了學針線，生活中還有許多其他方面的小細節、小手藝可學，最重要是學會了要變成人生的習慣，有優良的習慣，終身受益。

我小學離家去讀書時，母親教我將洗好的衣服摺起來放在枕頭下，穿在身上時校服就挺直。穿衣注意把領子拉好，鞋子帶子繫好，鞋子注意常擦刷乾淨，除了自己講衛生，也給別人或師長有個整齊、乾淨的好印象。母親的教導，成為我一生的習慣。

學點生活小手藝，無論哪種，只要對個人生活、健康或公眾的衛生有益的要鼓勵，並望養成習慣，自己終身享受，造福人群。